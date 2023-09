Vitória enfrenta o Ituano para acabar jejum como visitante e manter liderança da Série B

Mateus Gonçalves vai defender o Vitória diante do Ituano. Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

Na contagem regressiva da Série B, o Vitória defende a liderança da competição contra o Ituano, nesta sexta-feira (22), pela 29ª rodada. A bola rola às 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior de São Paulo.



Com 52 pontos, o Leão precisa de apenas um empate para se manter no topo da classificação, já que Guarani e Sport, 2º e 3º colocados, respectivamente, só conseguem alcançar 53 pontos nesta rodada e têm número de vitórias inferior à equipe baiana. O time comandado por Léo Condé venceu 16 vezes até aqui, e os dois adversários, apenas 14.

Apesar disso, o rubro-negro mira os três pontos para tentar aumentar a diferença perante os concorrentes e se aproximar cada vez mais do acesso. O Criciúma, primeiro time fora do G4, em 5º lugar, tem 48 pontos.

“Vamos ter um adversário que cresceu muito na competição e é forte jogando em Itu, mas a gente sabe da qualidade da nossa equipe, do potencial, para conseguir uma vitória”, projeta Léo Condé.

Na 14ª colocação, com 33 pontos, o Ituano luta para permanecer na segunda divisão. A Chapecoense, time que abre a zona de rebaixamento, soma 27. A equipe de Itu não vence há três rodadas.

“O time do Ituano é muito qualificado. A gente tem visto jogo a jogo e tem peças qualificadas. Sem dúvida alguma vai ser um jogo difícil. Essa situação de favoritismo não existe”, prega o volante Matheus Trindade.

“Eles com a bola têm movimentação interessante. Vamos ter que ser objetivos para criar situações de gols”, complementa o técnico Léo Condé.

JEJUM E DESFALQUE

O Leão tenta acabar com um jejum, pois ainda não venceu como visitante no segundo turno. Empatou com Ponte Preta (2x2) e Atlético-GO (0x0), perdeu para Londrina (2x0) e CRB (6x0).

A última vitória fora de casa foi comemorada há mais de dois meses, em 19 de julho, contra o Sport, por 2x1, na Ilha do Retiro, no Recife.

O time não terá o capitão Zeca, que jogou na lateral esquerda no triunfo por 3x0 sobre o Avaí, na rodada passada. Com cansaço muscular, ele ficou em Salvador. Com isso, Edson Lucas vai estrear.

Após cumprirem suspensão, o volante Dudu e o atacante Iury Castilho estão novamente disponíveis. A tendência é que eles comecem no banco de reservas.