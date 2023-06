Vitória terá ao menos dois desfalques contra o Juventude

O Vitória não poderá contar com dois de seus principais jogadores contra o Juventude. O zagueiro Wagner Leonardo e o volante Rodrigo Andrade estão suspensos do jogo das 15h30 de domingo (2), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, válido pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro.



Titulares absolutos com o técnico Léo Condé, eles levaram o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 2x1, de virada, contra o Sampaio Corrêa, na noite de quarta-feira (28), no Barradão. Essa é a primeira vez que Wagner Leonardo é suspenso na competição. Rodrigo Andrade acumulou a sexta chapinha e antes já havia ficado fora pelo mesmo motivo na 7ª rodada.