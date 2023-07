Vitória terá ao menos dois reforços para jogo contra a Chapecoense

Zagueiro João Victor volta a ficar à disposição do Vitória após cumprir suspensão. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após duas vitórias seguidas, contra Novorizontino e Sport, o Vitória voltará a campo na segunda-feira (24) em jogo que marca o encerramento do primeiro turno da Série B do Brasileiro. Às 19h, o time comandado por Léo Condé enfrenta a Chapecoense, no Barradão.



Ao contrário dos últimos dois adversários, que brigavam pelo G4, a equipe catarinense amarga a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 18 pontos. O Leão soma 34 e lidera a competição.

O técnico Léo Condé terá a possibilidade de repetir a escalação utilizada nas últimas duas rodadas, com três zagueiros e três atacantes de velocidade, sem um centroavante de ofício: Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Yan Souto, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Dudu e Gegê; Mateus Gonçalves, Osvaldo e Wellington Nem.

Nenhum jogador está suspenso e o banco de reservas poderá ser reforçado com os retornos de João Victor e Thiago Lopes. O primeiro cumpriu suspensão contra o Sport e o segundo não podia enfrentar o time pernambucano em função de uma cláusula contratual.

Cinco jogadores que desfalcaram o grupo por ordens médicas serão reavaliados, caso do lateral direito Zeca, do zagueiro Marco Antônio, dos volantes Rodrigo Andrade e Léo Gomes, e do atacante Pablo.