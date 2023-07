Vitória terá ao menos um reforço para jogo contra o ABC

O sistema defensivo do Vitória jogará reforçado diante do ABC. O zagueiro Camutanga cumpriu suspensão e voltará ao time diante da equipe potiguar no jogo de quarta-feira (2), às 21h30, no Barradão, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro.



Titular absoluto, Camutanga desfalcou o Vitória no empate em 2x2 com a Ponte Preta, na noite de domingo (30), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Sem ele, a equipe levou dois gols nos 12 primeiros minutos do jogo, mas conseguiu se recuperar na etapa final e igualar o marcador.