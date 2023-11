Vitória terá apenas dois titulares contra a Chapecoense; veja lista de relacionados

Matheusinho está relacionado para defender o Vitória no último jogo da Série B. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Dudu e Matheusinho são os únicos titulares do Vitória que estarão em campo no jogo derradeiro da Série B do Brasileiro. Após a conquista do acesso e do primeiro título nacional do clube, os principais jogadores do elenco ganharam férias mais cedo e não enfrentarão a Chapecoense, sábado (25), às 17h, na Arena Condá.



A lista de relacionados para o jogo em Chapecó, no interior de Santa Catarina, tem 19 nomes e inclui dois jogadores revelados na base que nunca vestiram a camisa profissional do Vitória, o goleiro Pedro Marinho e o atacante Fábio.

Recuperado de lesão, o lateral esquerdo Edson Lucas está no grupo e pode voltar a ser titular. Caso isso ocorra, o meia-atacante Mateusinho será responsável pela armação das jogadas. Giovanni Augusto está machucado e não pode atuar. Outra baixa no meio-campo é o volante Matheus Trindade, que trata uma entorse no tornozelo.

Sem os principais destaques do time na temporada, jogadores que não vinham tendo espaço vão ganhar uma oportunidade para mostrar serviço e, quem sabe, colocar alguma dúvida na cabeça do treinador. Durante coletiva concedida nesta quinta-feira (23), Léo Condé deixou claro que o destino dos atletas no clube não será definido apenas pela apresentação diante da Chapecoense.

“Não é em apenas uma partida que o clube avalia a permanência ou não de um atleta, envolve uma série de situações. Financeira, o dia a dia, comprometimento, aspecto técnico. A continuidade de um atleta envolve várias situações. Não só um jogo”, frisou.

“Mas, ao mesmo tempo, como eu passei para eles, nós somos responsáveis, temos contrato com o clube, estamos indo lá representar a camisa do Vitória e a gente tem sim que encarar com responsabilidade o jogo, para que a gente possa fazer o melhor possível dentro da partida”, completou Léo Condé.

Se o Vitória vai entrar em campo apenas para cumprir tabela, a Chapecoense terá o destino definido na última rodada da Série B. Com apenas 37 pontos e na 18ª posição, o time catarinense luta contra o rebaixamento à Série C.

A delegação do Vitória viajou para São Paulo no início da tarde desta quinta-feira e seguirá para Chapecó na manhã de sexta-feira. À tarde, o elenco encerra a preparação para o jogo com um treinamento no CT da Chapecoense.

Uma possível formação do Vitória tem Thiago Rodrigues, Railan, Yan Souto, João Victor e Edson Lucas (Marcelo); Marco Antônio (Jhonny Lucas), Dudu e Matheusinho; Matheus Gonçalves, Welder e Zé Hugo.

Confira os 19 jogadores do Vitória relacionados:

Goleiros: Thiago Rodrigues, Dalton e Pedro Marinho;

Laterais: Railan, Edson Lucas, Marcelo e Felippe Borges;

Zagueiros: João Victor e Yan Souto;

Meio-campo: Dudu, Marco Antônio, Jhonny Lucas, Dionísio e Matheusinho;