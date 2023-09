Vitória terá dois desfalques e um reforço contra o Avaí

Volante Dudu está suspenso e não vai defender o Vitória contra o Avaí. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória jogará desfalcado contra o Avaí na próxima rodada da Série B do Brasileiro, a 28ª. O volante Dudu e o atacante Iury Castilho levaram o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida de domingo (17), às 18h, no Barradão.



Dudu e Iury Castilho foram titulares na goleada por 6x0 sofrida diante do CRB, domingo (10), no estádio Rei Pelé, em Maceió, mas a advertência da arbitragem os impede de buscar a reabilitação no campeonato diante da torcida.

Já o volante Matheus Trindade estará à disposição do técnico Léo Condé. Ele não enfrentou a equipe alagoana porque estava suspenso. Trindade deve retornar ao time para jogar ao lado de Rodrigo Andrade e ocupar a lacuna deixada por Dudu.

O elenco também conta com outros cinco volante: Jhonny Lucas, Gegê, Léo Gomes, Marco Antônio e Dionísio. Este último não entra na briga porque, apesar de recuperado após lesão no joelho e cirurgia, está longe dos gramados há mais de oito meses.

Antes titular, Léo Gamalho pode retornar ao time no lugar de Iury Castilho. Welder não foi relacionado contra o CRB, mas deve pintar no banco para a partida com o Avaí. Matheusinho, Zé Hugo e Wellington Nem são opções para uma configuração de ataque sem um centroavante de ofício.