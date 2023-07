Vitória terá dois jogos cruciais seguidos em 'pior momento' na Série B

Léo Condé assumiu 'pior momento' do Vitória na Série B. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória decepcionou mais uma vez. Ao perder do Vila Nova por 1x0, fora de casa, o Leão chegou à quarta derrota nos últimos cinco jogos disputados. Além disso, o Leão não termina uma partida sem sofrer gol há mais de um mês - desde o 3x0 sobre o Ituano, no Barradão, no início de junho. Uma sequência que preocupa, principalmente, de olho nos próximos desafios na Série B.



O rubro-negro terá dois duelos cruciais em sequência. Domingo (16), às 18h, enfrentará o Novorizontino, no Barradão, pela 17ª rodada. Depois, visitará o Sport, na Ilha do Retiro, às 21h30 da próxima quarta-feira (19).

Serão dois confrontos diretos de olho no G4. O adversário paulista é o 4º colocado, com 30 pontos, enquanto o time pernambucano é o 3º, com 32. Já o Vitória está fora da zona de classificação neste momento, em 5º lugar, com 28 pontos.

O jogo contra o Vila Nova também era uma briga pelas posições mais altas da tabela. Se ganhasse, o Leão terminaria a 16ª rodada de volta ao G4, ultrapassando o Novorizontino em pontos e o time goiano nos critérios de desempate. Não foi isso que aconteceu. O rubro-negro até fez um primeiro tempo equilibrado, mas jogou mal no segundo e perdeu em Goiânia.

É a segunda rodada seguida que se encerra sem o Vitória no G4. Algo inimaginável ao torcedor até pouco mais de um mês. Ao ganhar do Tombense por 2x1 no dia 6 de junho, o time completava sua 11ª rodada na liderança da Série B. Mas, de lá para cá, o rendimento caiu bruscamente. Foram quatro derrotas - para Criciúma, Guarani, Juventude e Vila Nova - e apenas uma vitória, sobre o Sampaio Corrêa. Um aproveitamento de apenas 20% nesse recorte.

Os cinco jogos recentes também mostram desempenho ruim do ataque e da defesa. Até a 11ª rodada, eram 22 gols marcados, uma média de 2 gols por partida, e apenas sete sofridos - 0,6 por jogo. Depois, foram apenas dois gols anotados (média de 0,4) e seis sofridos (média de 1,2) em cinco partidas.

“Realmente é o pior momento nosso na competição, momento ruim. Não tem como esconder. Cabe a nós analisar e ver o que estamos fazendo de errado para melhorar e fazer o que fizemos em boa parte do campeonato. Temos que olhar para frente, pensar positivo, trabalhar. Temos confronto direto, muito importante, contra o Novorizontino, que pode nos levar para o G4”, disse o técnico Léo Condé após a derrota para o Vila Nova.

Depois de enfrentar o Novorizontino e o Sport, o Vitória encerrará a metade inicial da Série B diante da Chapecoense (16ª colocada), dia 24, no Barradão. Será preciso conquistar ao menos quatro pontos nos três jogos para atingir a meta estabelecida pela diretoria para o primeiro turno, de 32 pontos.

Chegou-se a esse número por entender que 64 pontos garantem o acesso (o que é um fato, considerando a média histórica da Série B), mas o decorrer da competição atual tem mostrado que 32 podem não ser suficientes para virar o turno no G4.