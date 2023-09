Vitória terá dois reforços contra o Ituano

O Vitória terá dois reforços na 29ª rodada da Série B do Brasileiro. Após cumprirem suspensão, o volante Dudu e o atacante Iury Castilho estão à disposição para o jogo contra o Ituano, sexta-feira (22), às 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu, interior de São Paulo.



Dudu e Iury Castilho eram titulares e levaram o terceiro cartão amarelo durante a goleada por 6x0 sofrida diante do CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, na 27ª rodada.



De fora, eles acompanharam a vitória por 3x0 contra o Avaí, no Barradão, na noite do último domingo (17).