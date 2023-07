Vitória terá duas baixas e um reforço contra o Novorizontino; confira possível escalação

Capitão do Vitória, Zeca vai desfalcar o time pelo segundo jogo consecutivo. Ele segue vetado pelos médicos e está fora do duelo contra o Novorizontino, domingo (16), às 18h, no Barradão. A lesão na coxa que já havia impedido o jogador de atuar na derrota para o Vila Nova ainda não está cicatrizada e, por isso, a necessidade da manutenção do tratamento. Com isso, Railan deve seguir como titular da lateral direita diante do adversário paulista.