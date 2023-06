Vitória terá reforços para jogo contra o Guarani em Campinas

Atacante Zé Hugo aprimora a forma física na Toca do Leão. Crédito: Victor Ferreira/ECV

O elenco do Vitória ganhou folga no final de semana, mas seis jogadores estiveram na Toca do Leão para acelerar o condicionamento físico. O lateral esquerdo Vicente, o volante Dudu, o meia Dionísio e os atacantes Welder, Léo Gamalho e Zé Hugo compareceram ao centro de treinamento rubro-negro. Três deles podem defender o Leão no jogo contra o Guarani.



Após cirurgia dentária, Zé Hugo aprimora o condicionamento físico, mas já está liberado para jogar. Recuperado de lesão, o atacante Welder suportou bem a carga do trabalho de transição iniciado na última na terça-feira (13) e será reintegrado ao grupo na segunda-feira (19), quando o elenco volta a treinar visando o confronto com a equipe paulista.

Recuperado de uma torção e de uma cirurgia em função de um câncer de pele, o centroavante Léo Gamalho ainda será avaliado para identificar se será possível voltar a treinar normalmente com o grupo.

Dionísio cumpre protocolo de recuperação da cirurgia no joelho. Vicente aprimora a forma física após se recuperar de lesão, mas está fora dos planos do Vitória. O recém-contratado Dudu só poderá vestir a camisa rubro-negra no segundo semestre, pois depende da abertura da segunda janela do futebol brasileiro para ser regularizado.