Vitória terá seis desfalques para jogo contra o Botafogo-SP

O Vitória terá seis desfalques no próximo jogo, contra o Botafogo-SP, sexta-feira (18), às 19h, no Barradão, quando completará dois jogos seguidos como mandante pela primeira vez na competição. Os zagueiros Camutanga e Yan Souto, os volantes Dudu e Jhonny Lucas, o meia Giovanni Augusto, e o atacante Wellington Nem estão fora da 24ª rodada da Série B do Brasileiro.



Titulares na vitória por 1x0 contra o Ceará, no domingo (13), Camutanga, Yan Souto e Dudu levaram o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática, assim como Jhonny Lucas e Wellington Nem, que entraram no decorrer do segundo tempo e, nos acréscimos, foram expulsos de campo.