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Vitória terá sequência no Barradão para tentar se afastar da zona de rebaixamento

Leão terá dois jogos consecutivos como mandante para abrir vantagem sobre o Z-4

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:02

Elenco do Vitória celebrando com a torcida no Barradão
Elenco do Vitória celebrando com a torcida no Barradão Crédito: Victor Ferreira/ECV

Se as coisas fora de casa seguem sem dar certo, cabe ao Vitória fazer seu dever de casa para se manter a uma distância segura do G-4. Após abrir 2x0 e ficar muito perto de conquistar a primeira vitória fora de casa contra o Mirassol, no último domingo (13), o Leão cedeu o empate nos acréscimos. Com isso, passou por mais uma frustração como visitante e desperdiçou uma grande oportunidade de se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, antes de iniciar uma sequência de dois jogos seguidos no Barradão.

Caso tivesse vencido o jogo, o Leão da Barra teria chegado aos 35 pontos e estaria na 10ª colocação, com sete pontos de vantagem para o Z-4, em uma situação mais confortável. Na realidade, porém, o time está na 12ª posição, com 33 pontos, apenas cinco à frente do Vasco, equipe que abre a zona de rebaixamento e ainda tem um jogo a menos.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 2x0 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Atlético-MG 2x1 Vitória - 25ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Grêmio - 26ª rodada  por Márcio José/Estadão Conteúdo
Mirassol 2x2 Vitória - 27ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
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Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Ainda assim, o Leão da Barra tem apenas 6,4% de chances de rebaixamento, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e terá uma sequência de dois jogos em casa, onde apresenta um aproveitamento muito acima da média na temporada, para tentar se distanciar ainda mais da zona da degola.

O Leão volta a campo neste domingo (20), às 16h, para encarar o Cruzeiro, no Barradão, pela 28ª rodada. Depois, na retomada do calendário após a pausa para a “super Data Fifa”, o time terá pela frente a lanterna Chapecoense, no dia 7 de outubro.

Atualmente ocupando o posto de quarto melhor mandante da Série A, com 71,79% de aproveitamento, fruto de nove vitórias, um empate e três derrotas em 14 jogos no Barradão, o Leão da Barra tem como objetivo claro vencer os dois confrontos para chegar aos 39 pontos e se aproximar da marca de 45, considerada quase uma garantia de permanência na elite.

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Para começar a sequência com o pé direito, o técnico Jair Ventura espera que o time deixe para trás mais uma frustração como visitante e possa contar com o retorno de nomes importantes para o meio-campo da equipe.

“Temos que trabalhar o mental, que está pesando demais. O peso de não vencer está neles e temos que tirar isso o quanto antes. Agora é descansar, algumas peças importantes vão retornar, podemos ter o retorno de Baralhas e Martínez. Rúben Ismael, que não joga há mais de um ano, nos dá outro perfil de jogo”, analisou o técnico Jair Ventura após o empate contra o Mirassol.

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Vitória Campeonato Brasileiro

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