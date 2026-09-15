FAZER O DEVER DE CASA

Vitória terá sequência no Barradão para tentar se afastar da zona de rebaixamento

Leão terá dois jogos consecutivos como mandante para abrir vantagem sobre o Z-4

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:02

Elenco do Vitória celebrando com a torcida no Barradão Crédito: Victor Ferreira/ECV

Se as coisas fora de casa seguem sem dar certo, cabe ao Vitória fazer seu dever de casa para se manter a uma distância segura do G-4. Após abrir 2x0 e ficar muito perto de conquistar a primeira vitória fora de casa contra o Mirassol, no último domingo (13), o Leão cedeu o empate nos acréscimos. Com isso, passou por mais uma frustração como visitante e desperdiçou uma grande oportunidade de se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, antes de iniciar uma sequência de dois jogos seguidos no Barradão.

Caso tivesse vencido o jogo, o Leão da Barra teria chegado aos 35 pontos e estaria na 10ª colocação, com sete pontos de vantagem para o Z-4, em uma situação mais confortável. Na realidade, porém, o time está na 12ª posição, com 33 pontos, apenas cinco à frente do Vasco, equipe que abre a zona de rebaixamento e ainda tem um jogo a menos.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 27

Ainda assim, o Leão da Barra tem apenas 6,4% de chances de rebaixamento, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e terá uma sequência de dois jogos em casa, onde apresenta um aproveitamento muito acima da média na temporada, para tentar se distanciar ainda mais da zona da degola.

O Leão volta a campo neste domingo (20), às 16h, para encarar o Cruzeiro, no Barradão, pela 28ª rodada. Depois, na retomada do calendário após a pausa para a “super Data Fifa”, o time terá pela frente a lanterna Chapecoense, no dia 7 de outubro.

Atualmente ocupando o posto de quarto melhor mandante da Série A, com 71,79% de aproveitamento, fruto de nove vitórias, um empate e três derrotas em 14 jogos no Barradão, o Leão da Barra tem como objetivo claro vencer os dois confrontos para chegar aos 39 pontos e se aproximar da marca de 45, considerada quase uma garantia de permanência na elite.

Para começar a sequência com o pé direito, o técnico Jair Ventura espera que o time deixe para trás mais uma frustração como visitante e possa contar com o retorno de nomes importantes para o meio-campo da equipe.