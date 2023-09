Vitória terá três reforços e ao menos um desfalque contra o CRB; elenco se reapresenta hoje na Toca do Leão

Após suspensão, Mateus Gonçalves está à disposição do Vitória contra o CRB. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória contará com reforços na defesa, meio-campo e ataque para o próximo jogo da Série B do Brasileiro, contra o CRB, domingo (10), às 18h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O zagueiro Camutanga, o volante Marco Antônio e o atacante Mateus Gonçalves voltam a ficar à disposição do técnico Léo Condé após cumprirem suspensão.



Deles, o único titular no empate sem gols com o Atlético-GO, partida em que levou a advertência da arbitragem, foi Camutanga. Como de costume, ele fez dupla com Wagner Leonardo, mas deixou o campo ainda no primeiro tempo ao ser expulso. João Victor o substituiu na ocasião e também na última rodada, quando o Vitória empatou sem gols com o Mirassol.

Titular por nove jogos seguidos, o atacante Mateus Gonçalves começou entre os reservas contra o time goiano, entrou no decorrer do jogo e levou o terceiro cartão amarelo, assim como o volante Marco Antônio, que não aparece no onze inicial desde junho, quando fraturou a mão.

Apesar dos retornos, o Vitória deve ter duas baixas para enfrentar o CRB. Uma delas já é certa. O volante Matheus Trindade levou o terceiro cartão amarelo e irá cumprir suspensão. O outro desfalque ainda não está confirmado, mas deve ocorrer e por ordens médicas.

O lateral esquerdo Felipe Vieira sofreu uma entorse no joelho esquerdo na última sexta-feira (1º) e será reavaliado nesta segunda-feira (4) para identificar se ocorreu lesão mais grave.

Depois do jogo contra o Atlético-GO, o elenco do Vitória se apresentou no sábado (2), folgou no domingo (3) e inicia hoje na Toca do Leão os preparativos com foco no confronto com o CRB.