Vitória treina troca de passes e finalizações de olho no Guarani

O Vitória teve mais um dia de preparação de olho na partida contra o Guarani, pela 13ª rodada da Série B. Na tarde desta quarta-feira (14), o elenco rubro-negro treinou finalizações e fez atividades em campo reduzido. Depois de passarem por exame de termografia e pré-treino na academia, os jogadores foram a campo. No gramado do CT Manoel Pontes Tanajura, Léo Condé comandou trabalhos técnicos e táticos.

Primeiro, o grupo fez atividade focada na troca rápida de passes em triangulação, com movimentação e finalizações. Depois, o técnico orientou um enfrentamento individual, com o jogador partindo com a bola dominada tendo apenas o goleiro à sua frente como obstáculo.