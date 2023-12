Vitória vai aguardar resposta de Léo Condé até segunda-feira

Primeiro técnico a conquistar um título nacional com o Vitória, Léo Condé ainda não tem permanência assegurada na Toca do Leão em 2024. Clube e treinador iniciaram negociação após a taça de campeão da Série B do Brasileiro ser erguida, mas ainda não chegaram a um acordo.



Segundo o presidente do Vitória, Fábio Mota, o clube vai aguardar uma posição do técnico até segunda-feira (4).



“Assim como a renovação dos atletas, assim que concluiu o campeonato a gente começou as conversas com Léo Condé através do empresário dele. Foi feita uma proposta, o Vitória fez uma contraproposta e estamos aguardando a resposta do treinador. A gente espera até segunda-feira para fechar com Léo Condé ou buscar outros caminhos”, disse Fábio Mota, durante entrevista coletiva concedida ao lado da taça, na manhã desta sexta-feira (1ª).