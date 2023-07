Vitória vai defender a liderança da Série B contra um time do Z4 pela terceira vez

Jogadores do Vitória fazem aquecimento no gramado do Barradão, palco do jogo contra a Chapecoense. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

No topo da tabela da Série B do Brasileiro, o Vitória vai defender o posto diante de um time em situação oposta. Para assegurar a liderança na virada de turno da competição, o rubro-negro precisará vencer a Chapecoense, integrante da zona de rebaixamento. É a terceira vez nesta edição do torneio que o Leão vai lutar pela posição em jogo contra uma equipe do grupo de degola. Teve êxito nas duas anteriores.



A primeira ocorreu na 9ª rodada, em 27 de maio. Na ocasião, o Leão empatou com o Avaí em 1x1, na Ressacada, em Florianópolis. O time rubro-negro era o líder, com 18 pontos, e o Avaí era o 17º colocado, com sete pontos.

Depois, na 11ª rodada, em 6 de junho, o Vitória venceu o Tombense por 2x1, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, no interior de Minas Gerais. Quando se enfrentaram, o Leão também estava no topo da tabela, com 22 pontos, e o Tombense ocupava a vice-lanterna, com seis pontos.

Assim como agora, nas duas situações, o Vila Nova era o vice-líder, com chance de ultrapassar o Vitória. Na primeira, a equipe goiana desperdiçou a chance ao perder para a Ponte Preta. Na segunda, venceu a Chapecoense, mas o Leão não deu brecha.

Atualmente, o Vitória soma os mesmos 34 pontos de Vila Nova e Criciúma, segundo e terceiros colocados, respectivamente, mas tem um triunfo a mais que os adversários (11 contra 10). O critério de desempate faz com que o Leão seja o dono da liderança. Com 33 pontos, o Novorizontino aparece em 4º lugar e fecha o G4.

Adversário da vez do Vitória, a Chapecoense tem apenas 18 pontos e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar. As equipes se enfrentam na 19ª rodada, que marca o encerramento do primeiro turno, na segunda-feira (24), às 19h, no Barradão. Os ingressos estão à venda.

O Vitória só depende das próprias forças para se manter na liderança e começar o segundo turno da Série B como principal protagonista do torneio. Para garantir o topo da tabela, sem precisar contar com nenhum outro resultado, o Leão precisa vencer a Chapecoense.

Em caso de empate com a equipe catarinense, o rubro-negro terá que torcer para que o Vila Nova não vença a partida contra o ABC, e para que o confronto direto entre Criciúma e Novorizontino termine empatado. Qualquer resultado deste último jogo fará com que o Vitória perca a liderança caso seja derrotado pela Chape. E também é ele que garante a permanência do time baiano no G4 ao final da 19ª rodada.

"A expectativa é chegar entre os quatro após 38 rodadas, mas sem dúvida nenhuma que, para a confiança do elenco e do torcedor, você terminar numa posição dessa ao final do turno com certeza é bastante significativo", afirmou o técnico Léo Condé.