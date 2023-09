Vitória vai enfrentar dois times de baixo desempenho antes de sequência de pedreiras na Série B

Técnico Léo Condé tem 10 jogos para consolidar o acesso do Vitória à Série A. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A Série B do Brasileirão entrou na reta final. As 10 rodadas restantes definirão os times que vão integrar a elite do futebol nacional em 2024 e os que ficarão para trás. Líder isolado da competição, com 52 pontos, o Vitória quer confirmar presença na Série A o quanto antes.



“Sem dúvida alguma bate ansiedade para saber o desfecho. É algo que a gente vem buscando e a ansiedade é natural, mas temos um grupo experiente, com jogadores mais velhos, acostumados a viver esse tipo de momento e estão ajudando”, contou o volante Matheus Trindade.

Dos adversários que o Leão ainda tem pela frente, seis também estão na briga pelo acesso e os jogos contra eles prometem pegar fogo. Em busca do mesmo objetivo, Criciúma, Guarani, Juventude, Vila Nova, Novorizontino e Sport prometem confrontos duros ao rubro-negro.

Mas antes de encarar essas pedreiras, o Vitória vai enfrentar dois times com rendimentos bem inferiores no campeonato, posicionados na segunda metade da tabela.

Já na sexta-feira (22), o Leão visita o Ituano, às 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O adversário do interior de São Paulo não vence há três rodadas, ocupa a 14ª posição, com 33 pontos, e tenta se distanciar da zona de rebaixamento. A Chapecoense, primeiro time dentro do Z4, está em 17º lugar e soma 27.

“A gente vai trabalhar muito para trazer essa vitória, esses três pontos. O Ituano é uma equipe muito qualificada. A gente sabe que não vai ser fácil, vai ser um jogo muito difícil. Mas, como todos os jogos, a gente vai entrar para ganhar”, prometeu Matheus Trindade.

Depois, no mesmo horário do dia 29, o Vitória recebe o Tombense, no Barradão. A atual situação da equipe mineira é ainda mais crítica, já que está dentro da zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com apenas 25 pontos.

Após o Tombense, o time comandado por Léo Condé vai enfrentar o Criciúma, primeiro time fora do G4, na 5ª colocação, com 48 pontos. A partida será na cidade que dá nome ao clube, no estádio Heriberto Hülse. De volta ao Barradão, o Vitória receberá o atual vice-líder Guarani, dono de 50 pontos e invicto há cinco jogos.

Em uma rápida brecha, o rubro-negro voltará a duelar com uma equipe da segunda metade da tabela, o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís. Na 13ª colocação, com 34 pontos, a equipe maranhense já não tem muitas pretensões no campeonato. No entanto, defende a maior invencibilidade vigente na Série B. Já são 10 jogos sem perder.

Depois do Sampaio Corrêa, o Vitória encara de vez quatro adversários que brigam por uma vaga na Série A. Na ordem: Juventude, 6º colocado, com 47 pontos, e Vila Nova, 7º, com 46, ambos no Barradão. O jogo contra o Novorizontino, que ocupa a 4ª posição, com 48 pontos, será no estádio Jorge Biase. A sequência será finalizada diante do Sport, no Barradão, em partida que marca a despedida do estádio na temporada. A equipe pernambucana está em 3º lugar, com 50 pontos.

“O campeonato está muito difícil e equilibrado. Vamos tentar nos impor diante dos adversários”, prometeu o técnico Léo Condé.

O rubro-negro encerra a participação na Série B contra a Chapecoense, longe de Salvador, na Arena Condá. O time catarinense, como citado anteriormente, está no grupo de degola e luta para não cair para a Série C.