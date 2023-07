Meta do Vitória é acabar com invencibilidade do Sport na Série B

Welligton Nem bate na bola em treino do Vitória na Toca do Leão. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de conseguir retornar ao G4, o Vitória tem mais um desafio na Série B do Brasileiro. Na penúltima rodada do primeiro turno, o rubro-negro tem a missão de acabar com a invencibilidade do Sport na Ilha do Retiro. O time pernambucano ainda não perdeu em casa e é o melhor mandante da competição, com 92,6% de aproveitamento. A bola rola entre as equipes na quarta-feira (19), às 21h30, no Recife.



O Sport conquistou 25 dos 32 pontos que tem dentro da Ilha do Retiro. O estádio é um dos grandes trunfos do adversário pernambucano na competição. Foram oito vitórias e apenas um empate, sem gols, com o Mirassol, na 16ª rodada, última vez que atuou em casa. O time comandado por Enderson Moreira também é de longe o time que mais balança a rede como mandante. Foram 20 gols comemorados e apenas quatro sofridos.

Técnico do Vitória, Léo Condé sabe o que vai encontrar na Ilha do Retiro e promete um Vitória aguerrido. "É jogo grande. Vai haver respeito dos dois lados e muita disputa. Vamos estudar a equipe deles para fazer um bom jogo", projetou o técnico Léo Condé. "Eu enfrentei a base do time do Sport atual no ano passado, quando quase subiram. Contrataram muito bem para esse ano, como o Love e o Juba, mas também temos nossos destaques e qualidade para sair com a vitória de lá".

Protagonistas e integrantes do G4, as equipes têm aproveitamento geral semelhantes nesta Série B. Com rendimento de 62%, o Sport soma 32 pontos e ocupa a 3ª colocação. O Vitória tem 60%, com 31 pontos, e está logo atrás, na 4ª posição.

O rubro-negro pernambucano vem de derrota na competição. Na última rodada, perdeu para o Atlético-GO por 3x1, no estádio Antônio Accioly. Já o Leão baiano se reabilitou com vitória por 2x1 diante do Novorizontino, no Barradão. Na ocasião, o técnico Leó Condé utilizou esquema tático com três zagueiros e abriu mão de um centroavante de ofício. Yan Souto e Wellington Nem entraram no time para as saídas de Giovanni Augusto e Léo Gamalho.

Para a partida contra o Sport, o comandante do Vitória preferiu não revelar o sistema que vai adotar. "A proposta era colocar a pressão na defesa deles. Por isso Osvaldo foi um falso nove. Quando ele saiu, optei por Welder pela mobilidade. Vamos fazer escolhas de acordo com cada jogo. Vamos observar o Sport, conheço um pouco a equipe deles e vamos ver. O esquema de três zagueiros já se mostrou eficaz em alguns casos. O Yan faz bem a lateral e já treinei com ele como volante também", afirmou Léo Condé.

Histórico

Vitória e Sport só se enfrentaram duas vezes na Ilha do Retiro na história da Série B e os donos da casa venceram em ambas as oportunidades. Em 2011, o time pernambucano ganhou por 4x0, com gols de Marcelinho, Willians, Bruno Mineiro e Wellington Saci. Na segunda divisão de 2019, o Sport venceu por 3x1. Guilherme, duas vezes, e Charles construíram o placar. Anselmo Ramon diminuiu.