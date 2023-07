Vitória vence a Chapecoense e é campeão do primeiro turno da Série B

Vitória vence a Chapecoense no Barradão. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Ainda falta percorrer metade do caminho, mas o Vitória cumpriu com louvor o objetivo traçado até aqui na Série B. O Leão encerrou as 19 rodadas iniciais na liderança e com o título simbólico de campeão do primeiro turno após vencer a Chapecoense por 1x0, no Barradão, na noite desta segunda-feira (24). São 37 pontos conquistados.



O herói da comemoração começou o jogo no banco de reservas. Léo Gamalho não balançava a rede havia três meses e voltou a marcar um gol após se recuperar do câncer de pele que o fez passar por uma cirurgia. Aos 42 minutos do segundo tempo, ele acertou o cabeceio e foi às lágrimas. Foi o terceiro tento do centroavante com a camisa do Vitória. Antes, havia marcado duas vezes contra o ABC, ambas de pênalti, na 2ª rodada da competição.

Foi a terceira vitória seguida do Leão na Série B. Antes, o time comandado pelo técnico Léo Condé havia batido dois adversários diretos no G4, o Novorizontino e o Sport. A equipe paulista encerrou o turno na 2ª colocação, com 36 pontos, e a pernambucana na 4ª, com 35, mesma pontuação do Vila Nova, dono do 3º lugar. Com a derrota para o Vitória, a Chapecoense se manteve na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 18 pontos.

O Vitória vai iniciar o segundo turno da Série B longe de Salvador, no domingo (30), às 18h, quando visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já a Chapecoense recebe o Mirassol, na Arena Condá, um dia antes, no sábado (29), às 11h.

LEÃO FOI BUSCAR

Apesar do volante Rodrigo Andrade estar recuperado da lesão na panturrilha, o técnico Léo Condé optou por repetir a escalação usada nas vitórias contra Novorizontino e Sport, em que adotou o esquema com três zagueiros e três atacantes de velocidade, sem um centroavante de ofício. No entanto, o comandante rubro-negro abriu mão do sistema de jogo ainda no primeiro tempo, quando Osvaldo se machucou e foi substituído por Léo Gamalho.

No primeiro tempo, o Vitória apresentou mais volume de jogo e posse de bola, mas foi pouco criativo e propositivo. O torcedor rubro-negro que estava na arquibancada precisou esperar até os acréscimos para ver de perto o time do coração levar perigo real à meta adversária. Aos 47, Gegê lançou Mateus Gonçalves e Yan Souto finalizou. De fora da área, o zagueiro chutou forte com categoria, mas viu o goleiro Airton roubar a cena ao espalmar a bola, que ainda bateu na trave.

A Chapecoense também não produziu muito, mas foi mais objetiva e chegou duas vezes com chance de abrir o marcador. Na pequena área, Cristiano chutou para fora ao arrematar bola levantada de Bruno Nazário. Depois, Felipe acertou a trave rubro-negra ao aproveitar sobra de bola em cobrança de escanteio.

No intervalo do jogo, o técnico Léo Condé promoveu as entradas de Rodrigo Andrade e Matheuzinho nos lugares de Gegê e Wellington Nem, respectivamente. O time voltou com mais atitude e logo nos primeiros minutos Léo Gamalho empolgou a torcida. O centroavante recebeu cruzamento de Yan Souto, dominou e bateu de bicicleta, mas o goleiro Airton fez boa defesa. Depois, a cobrança de falta de Rodrigo Andrade deixou o próprio Yan Souto de cara para o gol, só que ele cabeceou para fora.

O técnico Léo Condé não abriu mão de buscar a vitória. Mais uma vez mudou o esquema tático e sacou o zagueiro Yan Souto para a entrada do atacante Matheuzinho. Foi pra cima e o gol saiu no finalzinho do jogo. Aos 42 minutos, Railan cruzou na medida e Léo Gamalho subiu para definir o resultado de cabeça: 1x0. Festa no Barradão e liderança assegurada.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x0 Chapecoense (Série B – 19ª rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Yan Souto (Zé Hugo), Wagner Leonardo e Felipe Vieira (Marcelo); Dudu e Gegê (Rodrigo Andrade); Wellington Nem (Matheuzinho), Osvaldo (Léo Gamalho) e Mateus Gonçalves. Técnico: Léo Condé.

Chapecoense: Airton, Felipe Albuquerque, Rodrigo Freitas (Douglas Borel), Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Cristiano (Rafael Ribeiro); Dudu Vieira (João Igor), Giovanni Pavani, Bruno Nazário e Marco Antônio (Marcinho); Kayke (Maxwell). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Estádio: Barradão

Gol: Léo Gamalho, aos 42 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Camutanga, Yan Souto e Léo Gamalho; Rodrigo Freitas, Cristiano e Marcinho

Público: 22.967 pagantes

Renda: R$ 550.493,00