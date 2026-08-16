BRASILEIRÃO

Vitória vence Botafogo por 1 a 0 no Barradão, se afirma como mandante, e toma distância do Z-4

A equipe comandada por Jair Ventura soma agora 29 pontos



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 20:27

Vitória e Vasco Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (16) no Estádio Manoel Barradas. O resultado refletiu o domínio dos donos da casa após um começo equilibrado.

A vitória encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas do Vitória no Brasileirão. Com os três pontos, o time chegou a 26 e ganhou distância na disputa contra o rebaixamento. Agora são oito vitórias em 11 jogos em casa na competição.

O Botafogo permaneceu com 30 pontos e perdeu a oportunidade de se aproximar da briga pelo G-6.

A partida

O Botafogo começou melhor a partida e criou a primeira oportunidade de perigo aos 14 minutos com Arthur Cabral. Ele cabeceou com perigo após receber cruzamento, mas não conseguiu abrir o placar.

Em seguida, o Vitória assumiu o controle a partir dos 20 minutos. Martínez quase marcou em uma finalização de fora da área antes de o Leão chegar ao gol.

O Vitória abriu o placar em cobrança de pênalti de Matheuzinho aos 26 minutos. O árbitro marcou a infração após Huguinho derrubar Renê dentro da área.

Matheuzinho ainda balançou as redes novamente de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento.

Depois de sofrer o gol, o Botafogo perdeu força e teve dificuldade para voltar a ameaçar o adversário. O time comandado por Franclim Carvalho não conseguiu a reação necessária no segundo tempo.

O time carioca voltou do intervalo mais ofensivo, mas teve dificuldade para transformar a posse de bola em chances claras. O Vitória, por outro lado, continuou criando oportunidades.

Renê e Erick desperdiçaram chances para ampliar. Aos 14 minutos da segunda etapa, Renê recebeu livre na área e finalizou mal. Vitinho salvou o Botafogo ao afastar a bola em cima da linha.

A chuva forte no Barradão não diminuiu o ritmo dos donos da casa. Matheuzinho e Renato Kayzer tiveram novas oportunidades, mas finalizaram para fora.