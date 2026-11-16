DEU RUBRO-NEGRO

Vitória vence o Bahia no Barradão, encerra jejum de oito anos e conquista o Campeonato Baiano feminino

Com campanha de 93,3% de aproveitamento, Leoas chegaram ao terceiro título estadual da história

Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 07:38

Vitória foi campeão em casa Crédito: Victor Ferreira/ECVitória

O Vitória voltou ao topo do futebol feminino baiano. Neste domingo (15), as Leoas venceram o Bahia por 1 a 0, no Barradão, e conquistaram o Campeonato Baiano da categoria após oito anos de espera. O gol que garantiu a taça foi marcado por Sheilinha, no segundo tempo, depois de um empate por 3 a 3 no primeiro clássico da decisão.

A conquista encerra o domínio recente do Bahia, que havia levantado as últimas seis taças estaduais. O Vitória não era campeão desde 2018 e chegou ao terceiro título feminino de sua história, igualando o Euroexport na quarta posição entre os maiores vencedores do torneio.

A decisão contou com a presença da torcida rubro-negra no Barradão, que celebrou a conquista ao lado das jogadoras, com direito a volta olímpica. A goleira Kívia foi escolhida como a melhor da competição, enquanto Sheilinha recebeu o reconhecimento de artilheira, com 17 gols marcados no campeonato.

Vitória vence o Bahia e conquista o Campeonato Baiano feminino após oito anos 1 de 13

Sheilinha marca gol do título e celebra promessa

O lance decisivo aconteceu na etapa final. Sheilinha iniciou a jogada ainda no campo de defesa do Vitória, avançou entre as adversárias e encontrou Lari, que finalizou rasteiro e com força. A goleira do Bahia rebateu a bola, mas Sheilinha aproveitou o rebote dentro da área e empurrou para o gol vazio.

Após a partida, a atacante lembrou que havia prometido marcar o gol do título depois do primeiro confronto, disputado na sexta-feira, em Feira de Santana. Na ocasião, as equipes empataram por 3 a 3.

“Profetizei e Deus realizou porque ele é um Deus de promessa”, declarou a jogadora.

O técnico Rodrigo Campos também comemorou a conquista e destacou o significado de levantar um troféu por um clube de grande expressão nacional.

“O momento é muito especial. É muito difícil chegar para representar um gigante do Brasil e conquistar um título. Agora vamos desfrutar”, festejou.

A entrega da taça foi feita pela diretora de competições da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Taíse Silva Galvão, à zagueira Bispo, capitã da equipe. O presidente da entidade, Ricardo Lima, o vice-presidente Manfredo Lessa e outros dirigentes acompanharam a decisão.

Vitória teve campanha de 93,3% de aproveitamento

O título foi construído com números expressivos. Em dez partidas pelo Campeonato Baiano, o Vitória conquistou nove vitórias e empatou apenas uma vez, alcançando 93,3% de aproveitamento. Foram 85 gols marcados e somente cinco sofridos.

A campanha também teve uma goleada histórica nas quartas de final. As Leoas aplicaram 24 a 0 sobre o Barcelona, resultado que se tornou o maior placar da edição.

Na primeira fase, o Rubro-Negro venceu os cinco compromissos disputados, marcou 46 gols e não sofreu nenhum. Nas semifinais, superou o Galícia com duas goleadas: 7 a 0 no primeiro jogo e 4 a 0 no segundo.

Na decisão, depois do empate movimentado em 3 a 3 na ida, a equipe confirmou a superioridade com a vitória mínima no Barradão.

Veja os maiores campeões do Baiano feminino

Com o novo troféu, o Vitória chegou a três conquistas estaduais e passou a dividir a quarta colocação histórica com o Euroexport. O São Francisco lidera o levantamento, com 14 títulos, enquanto o Bahia aparece na segunda posição.

São Francisco: 14 títulos;

Bahia: 9 títulos;

Flamengo de Feira: 5 títulos;

Euroexport: 3 títulos;

Vitória: 3 títulos.