MAIS TRÊS PONTOS

Vitória vence o Red Bull Bragantino no Barradão e respira na luta contra o rebaixamento

Rubro-negro quebra sequência de cinco jogos sem vencer na Série A e sobe para o 14º lugar

D Da Redação

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 21:41

Vitória X RB Bragantino Crédito: Márcio José/ Estadão Conteúdo

O Vitória fez valer o mando de campo, venceu o Red Bull Bragantino por 2x1, nesta quinta-feira (19), no Barradão, e conquistou três pontos importantes na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Depois de abrir dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com Brítez e Renê, o rubro-negro sofreu um gol contra de Gean na etapa final, mas conseguiu segurar a pressão paulista.

Agora, a equipe ocupa a 14ª posição, com 41 pontos. Na próxima rodada, o Leão terá pela frente um confronto direto contra o Internacional, fora de casa, na segunda-feira, às 19h30. Depois o time ainda terá Santos (casa) e Vasco (fora) antes do encerramento do campeonato.

O primeiro tempo teve um Vitória eficiente, que encontrou no gol precoce de Brítez o cenário ideal para mudar a relação com a partida. Aos 3 minutos, o zagueiro aproveitou a assistência de Erick e colocou o rubro-negro em vantagem no Barradão.

Mais do que abrir o placar, o lance deu ao time do novato Rafael Lacerda a tranquilidade necessária para administrar um confronto que tinha peso importante na luta contra o rebaixamento. A vantagem, porém, não significou domínio territorial. O Bragantino assumiu o controle da posse de bola e tentou empurrar o Leão para o próprio campo. O Vitória, por sua vez, mostrou disposição para competir sem precisar disputar o protagonismo na construção das jogadas.

Com menos tempo com a redonda, o time tentou ser mais objetivo e explorar os espaços deixados pelo adversário. E o Leão não precisou de muito para ampliar. Aos 23 minutos, Mateus Silva avançou pelo lado direito e encontrou Renê na área. Atento à movimentação da defesa, o atacante se antecipou à marcação e desviou para as redes. O segundo gol premiou a objetividade vermelha e preta e deixou o Bragantino diante de uma missão ainda mais complicada no Barradão.

O Vitória passou a conviver com uma postura mais ofensiva do adversário. A equipe paulista chegou a controlar ações e tentou encontrar espaços para diminuir a diferença. O Leão, por sua vez, mostrou disposição para suportar e buscou saídas em velocidade, sem abrir mão de buscar oportunidades para ampliar. A primeira etapa, no entanto, terminou mesmo com a vantagem de 2x0.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com o Bragantino tentando acelerar o jogo e encurtar a distância no placar. A equipe paulista aumentou a presença no campo ofensivo, explorou os cruzamentos e arriscou finalizações de média distância, mas encontrou dificuldades. O Vitória precisou se desdobrar defensivamente, sem conseguir manter o mesmo protagonismo ofensivo da etapa inicial. Erick deixou o campo aos 16 minutos, dando lugar a Marinho. Na sequência, Rafael Lacerda também promoveu a entrada de Caíque na vaga de Matheuzinho, enquanto o Leão buscava manter a vantagem de dois gols.

Aos 28 minutos, o Bragantino diminuiu a desvantagem em um lance de azar para o time baiano: após cruzamento de Vinicinho, a bola encontrou Henry Mosquera na segunda trave e desviou em Gean antes de entrar. O gol contra recolocou os paulistas no jogo e aumentou a pressão sobre a defesa do Vitória.

Rafael Lacerda respondeu com mudanças, incluindo as entradas de Renato Kayzer e Zé Vitor. E foi justamente Kayzer quem quase devolveu a tranquilidade ao Leão: em velocidade, o atacante ficou cara a cara com Volpi, tocou na saída do goleiro, mas a bola passou rente à trave.