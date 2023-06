Vitória vence o Sampaio Corrêa de virada e volta ao G4 da Série B

Wellington Nem deu as assistências para os dois gols do Vitória contra o Sampaio Corrêa. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória segue entre os protagonistas da Série B do Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (28), o rubro-negro venceu o Sampaio Corrêa, por 2x1, no Barradão, e garantiu a permanência no G4 da divisão de acesso. O Leão começou perdendo o jogo após gol de Ytalo logo aos quatro minutos do primeiro tempo, mas virou o placar na etapa final. Wagner Leonardo e Welder assinaram os tentos, após assistências de Wellington Nem, destaque nessa 14ª rodada.

Depois de duas derrotas sem marcar gols, diante de Criciúma e Guarani, o Vitória reencontrou o caminho das redes e da reabilitação no campeonato. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Léo Condé somou 28 pontos e subiu para a terceira colocação. Se não tivesse vencido, o Leão teria sido ultrapassado pelo Criciúma e terminaria a rodada fora do G4. O Sampaio Corrêa permaneceu com 16 pontos e na 12ª posição.

O técnico Léo Condé escalou o Vitória com quatro mudanças. Após cumprir suspensão, Camutanga voltou à zaga. Felipe Vieira ganhou a posição na lateral esquerda. Giovanni Augusto reapareceu entre os titulares no meio-campo e não foi a única novidade no setor. Gegê começou em campo pela primeira vez na Série B. João Victor, Marcelo, Léo Gomes e Zé Hugo foram sacados do time e ficaram como opções no banco.

O uniforme utilizado pelos jogadores rubro-negros diante do Sampaio Corrêa homenageou protagonistas na luta pela Independência da Bahia, que completará 200 anos no domingo, dia 2 de julho. O capitão Zeca, por exemplo, exibiu o nome de Joana Angélica.

O Vitória volta a jogar no domingo (2), às 15h30, quando visita o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Sampaio Corrêa entra em campo um dia antes, no sábado (1º), às 17h, contra o Criciúma, no Castelão, em São Luís.

Vira, vira!

O Sampaio Corrêa finalizou apenas uma vez durante todo o primeiro tempo, mas foi o suficiente para chegar ao intervalo do jogo com vantagem no placar do Barradão. Após quatro minutos de bola rolando, Marcinho cruzou na direita e Ytalo antecipou a marcação para assinar o gol: 1x0.

Depois daí, só deu Vitória no jogo. Gegê cruzou para a pequena área e viu Gabriel Furtado tirar em cima da linha. Em cobrança de falta, Wellington Nem chutou forte e tirou tinta da trave. Depois, aos 22 minutos, o Leão até balançou a rede com Giovanni Augusto, mas a arbitragem anulou o gol após identificar com o auxílio do VAR que a bola havia saído pela linha de fundo quando Felipe Vieira fez o cruzamento.

Sem desistir, o Vitória seguiu buscando o gol de empate, mas, apesar de conseguir controlar o jogo, não teve sucesso diante da meta adversária. Gegê mandou para fora. A falta cobrada por Wellington Nem parou nas mãos de Luiz Daniel. Aos 42, o rubro-negro colocou a redonda na rede outra vez, com Tréllez, mas a arbitragem assinalou falta do centroavante em cima do goleiro da equipe maranhense e não validou o gol.

A comemoração da torcida rubro-negra estava guardada para o segundo tempo. O gol do empate saiu aos 14 minutos. Wellington Nem cobrou escanteio bem fechado e o zagueiro Wagner Leonardo subiu na pequena área para marcar de cabeça: 1x1.

A galera da arquibancada ainda comemorava quando o Vitória virou o jogo no Barradão. Aos 17 minutos, Gegê fez bom lançamento, Wellington Nem avançou pela esquerda, cruzou e viu Welder empurrar para as redes: 2x1. Aos 30, o goleiro Lucas Arcanjo se atrapalhou em um recuo de bola, mas se recuperou sem complicar o marcador. Nos acréscimos, Zé Hugo quase marca um golaço. Após cruzamento de Osvaldo, ele tocou bonito por cima de Gabriel Furtado, mas não chutou bem e viu a bola ser defendida por Luiz Daniel.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x1 Sampaio Corrêa (Série B – 14ª rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca (Pablo Diogo), Camutanga, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Rodrigo Andrade (Diego Fumaça), Gegê e Giovanni Augusto (Thiago Lopes); Osvaldo, Santiago Tréllez (Welder) e Wellington Nem (Zé Hugo). Técnico: Léo Condé.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Maurício, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Vitinho (Eloir); Jhony Douglas (Léo Silva), Alyson, Neto Paraíba (Luiz Otávio) e Marcinho; Ytalo (Matheus Martins) e Vinícius Alves (Claudinho Cebolinha). Técnico: Márcio Fernandes.

Estádio: Barradão

Gols: Ytalo, aos 4 minutos do 1º tempo; Wagner Leonardo, aos 14 minutos, e Welder, aos 17, do 2º tempo

Cartão amarelo: Rodrigo Andrade; Maurício, Marcinho, Alyson, Vinícius Alves, Claudinho Cebolinha e Gabriel Furtado

Público (pagante): 10.848

Renda: R$ 206.702,00