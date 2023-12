Vitória volta a conversar com Rodrigo Andrade por renovação

O Vitória espera a aprovação do orçamento de R$ 218 milhões, no dia 18 de dezembro, para confirmar as contratações de reforços para a temporada 2024. Enquanto aguarda a votação, o clube vem trabalhando para renovar com jogadores que se destacaram na campanha do inédito título da Série B em 2023. O volante Rodrigo Andrade está nos planos, e há uma boa notícia: as conversas entre clube e jogador foram retomadas.



A diretoria rubro-negra havia demonstrado interesse na permanência do meia-campista desde o fim da Segundona, e chegou a fazer uma proposta. Mas não houve resposta por parte do atleta e as negociações esfriaram. Mas o cenário mudou nos últimos dias, e as partes voltaram a se falar.