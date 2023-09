Vitória volta a vencer, faz 3x0 no Avaí e segue líder na Série B

Léo Gamalho marcou duas vezes e garantiu os três pontos para o Vitória. Crédito: EC Vitória/Divulgação

Com a assinatura do artilheiro Léo Gamalho, o Vitória voltou a vencer na Série B após três rodadas e bateu o Avaí por 3x0 na noite deste domingo (17), mantendo-se na liderança da Série B. Com um gol de cabeça e outro com o pé, o atacante de 37 chegou a dez bolas na rede na temporada, oito delas nessa Série B, e garantiu os três pontos para o rubro-negro. No finalzinho, Gegê saiu do banco para acertar um chutaço de fora da área e fechar o placar. A vitória deixa a equipe com 52 pontos, dois a mais que Guarani e Sport, segundo e terceiro colocados na tabela. A vantagem para o Juventude, primeiro time fora do G4, segue confortável. São cinco pontos à frente para o Leão.

Na próxima rodada, o compromisso do Vitória é fora de casa diante do Ituano, atual 13º colocado. A partida acontece na próxima sexta-feira (22), às 21h30. Já o Guarani enfrenta o CRB, também fora de casa, enquanto o Sport recebe em casa o Londrina.

No jogo deste domingo, Condé foi a campo com uma mudança importante nas laterais. Recuperado de lesão, Zeca assumiu a braçadeira de capitão e também a vaga na lateral direita. Havia a possibilidade de Edson Lucas ficar com a vaga, mas o camisa 2 aproveitou suas características polivalentes para entrar no onze inicial, o que também abriu espaço para Railan ficar com a vaga na lateral direita. O camisa 22, aliás, fez bom jogo no Barradão e deu passe decisivo para o segundo gol de Gamalho na partida.

Sem Dudu no meio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Condé entrou com Matheus Trindade como volante. Já no ataque, o próprio Léo Gamalho voltou ao time titular após ficar no banco contra o CRB, além de Matheusinho que foi escalado como titular e deixou Thiago Lopes no banco. O centroavante Iury Castilho ficou de fora também por suspensão de cartão amarelo.

E o placar elástico - que ameniza a goleada da última semana diante do CRB - não reflete necessariamente o desempenho do time em campo. O placar foi construído aos poucos e a torcida não viu um time amassando ou pressionando o adversário. Mas como o torcedor pode lembrar: o importante não é jogar bem sempre, mas sim garantir os três pontos. E foi assim que o rubeo-negro bateu o Avaí. Após um começo de jogo equilibrado contra os catarinenses, o Vitória teve poucas chances claras e não ameaçou a meta de Igor Bohn até os 22 minutos, quando Zeca arriscou de fora da área e a bola passou perto da trave.

A marcação em linha mais alta do Avaí deixava o Vitória com algumas dificuldades em sair com velocidade ou acionar Osvaldo ou Matheus Gonçalves pelos lados de campo. O torcedor ficou com o grito de gol entalado na garganta após o árbitro Flávio Rodrigues de Souza consultar o VAR e manter a decisão de não dar pênalti para o Vitória após Matheus Gonçalves cabecear a bola no braço do lateral Thales Oleques. A arbitragem entendeu toque não intencional do jogador.

O gol, então, saiu de bola parada pouco tempo depois, que já ajudou muito a equipe de Condé nesta Série B. Matheus Gonçalves cobrou a bola bem no centro da área e Léo Gamalho subiu mais que a defesa para fuzilar as redes do adversário. Festa nas arquibancadas e 1x0 no placar.

Do lado do Avaí, os visitantes tiveram poucas chances e não ameaçaram a meta defendida de Lucas Arcanjo. A principal chegada foi com Gabriel Poveda, que recebeu cruzamento do lado esquerdo e cabeceou para fora.

Segunda etapa

No segundo tempo, o Vitória melhorou um pouco mais a marcação e o Avaí foi menos eficiente na pressão alta. O jogo pelas laterais fluiu mais e o placar foi aumentado aos 19 minutos. Raylan recebeu boa bola enfiada pelo lado direito, chegou bem ao fundo e cruzou para a entrada da área. A redonda sobrou limpa para Léo Gamalho chutar forte e balançar as redes mais uma vez.

Léo Condé mexeu no time pouco antes do segundo gol, com a entrada de Wellington Nem na vaga de Matheusinho. Pouco depois, Zé Hugo entrou no lugar de Matheus Gonçalves para oxigenar as jogadas pelo lado do campo, enquanto Osvaldo saiu para a entrada de Yan Souto. O lateral, que já atuou em linha de cinco defensores, se posicionou como lateral e Condé manteve a formação tática do time.

Após os 40 minutos, Welder entrou no lugar de Railan e Gegê substituiu Matheus Trindade. E a entrada do volante foi fundamental para fechar o placar da partida. O terceiro gol saiu quando a equipe catarinense já estava desorganizada. Com buracos na defesa, o Vitória foi pressionando o adversário e aos 46 minutos viu Gegê, três minutos após entrar, pegou o rebote da defesa do Avaí e acertou um chutaço de fora da área e fechar o placar no 3x0.