Vitória x ABC: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Torcida do Vitória recepciona delegação em chegada ao Barradão durante Série B . Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Adversários da noite desta quarta-feira (2), Vitória e ABC se reencontram em momentos bem distintos no campeonato. Com 38 pontos, o rubro-negro é o vice-líder da Série B e tenta retornar ao topo da tabela, atualmente ocupado pelo Novorizontino. Com apenas 13, a equipe potiguar amarga a lanterna. No primeiro turno, o Leão venceu o confronto por 3x0, no estádio Frasqueirão, em Natal. A seguir você confere mais informações sobre o jogo de logo mais.

Transmissão:

Vitória x ABC terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. A partida começa às 21h30, no Barradão.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo, Yan Souto (Giovanni Augusto), Camutanga e Wagner Leonardo; Railan, Dudu, Gegê e Marcelo (Zeca); Wellington Nem (Matheusinho), Léo Gamalho e Mateus Gonçalves.. Técnico: Léo Condé.

ABC: Simão, Gedeilson, Habraão, Genilson e Romário; Jean Patrick, Wallace e Matheus Anjos; Paulo Sérgio, Evandro e Wallyson. Técnico: Alan Aal.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Bruno Mota Correia. Ele vai ser auxiliado por Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (Trio do RJ). Thiago Duarte Peixoto (SP) ficará no comando do VAR.

Ingressos:

ONDE COMPRAR

Sites Futebol Card (ingresso avulso) – Quarta-feira (2): até às 22h15.

Bilheterias do Barradão – Quarta-feira (2): das 14h às 22h30

PREÇOS

Arquibancada Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60

Sócio Sou Vermelho e Preto Arquibancada: R$ 32 | Cadeira: R$ 48