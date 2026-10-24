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Vitória x Athletico-PR: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (24), às 16h30, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12:20

O Barradão será o palco da partida
O Barradão será o palco da partida Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (24), às 16h30, no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois vêm de rodadas sem vitória e têm objetivos diferentes na tabela. Enquanto o Leão quer se afastar do Z-4 e encostar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027, o Furacão tenta se manter no G-4 e garantir vaga na Libertadores.

Onde assistir a Vitória x Athletico-PR ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela ge TV (YouTube) e pelo Premiere (pay-per-view).

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG

Chapecoense - 99,99% por Reprodução
Remo - 98,1% por Reprodução
Grêmio - 76,7% por Reprodução
Inter - 57,7% por Reprodução
Corinthians - 43,3% por Reprodução
Vasco - 10,3% por Reprodução
Mirassol - 7% por Reprodução
Vitória - 4,6% por Reprodução
Coritiba - 1,5% por Reprodução
Botafogo - 0,93% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 0,10% por Reprodução
São Paulo - 0,033% por Reprodução
Santos - 0% por Reprodução
Atlético-MG - 0% por Reprodução
Cruzeiro - 0% por Reprodução
Bahia - 0% por Reprodução
Fluminense - 0% por Reprodução
Athletico - 0% por Reprodução
Palmeiras - 0% por Reprodução
Flamengo - 0% por Reprodução
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Chapecoense - 99,99% por Reprodução

Vitória

O Vitória volta ao Barradão depois de dois jogos fora de casa. Perdeu para o São Paulo por 2x1 no Morumbis e empatou em 1x1 com o Corinthians, na segunda-feira (19), em Itaquera. Com 37 pontos, o Rubro-Negro ocupa a 13ª posição. Está cinco pontos acima do Internacional, primeiro time do Z-4, e dois atrás do Botafogo, 11º colocado e último time na zona de classificação para a Sul-Americana.

Jogar diante da torcida tem sido o grande trunfo da equipe de Jair Ventura. Em 15 jogos como mandante na Série A, o Leão soma dez vitórias, um empate e quatro derrotas, o que dá 31 dos seus 37 pontos. Contra o Furacão, o objetivo é claro: conquistar a 11ª vitória na competição e dar mais um passo rumo à permanência.

Este será o quarto encontro entre as equipes em 2026. No primeiro turno do Brasileirão, o Athletico venceu por 3x1, em Curitiba. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Furacão ganhou a ida por 2x0, também na capital paranaense. Mas no único jogo entre as equipes em Salvador este ano, o Vitória goleou 4x0 no Barradão, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, e avançou às quartas de final.

Para o duelo, no entanto, Jair Ventura não terá o artilheiro Renê. O atacante foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido contra o Corinthians, e deve ser substituído por Renato Kayzer. Baralhas, Dudu, Fabiano, Nathan Mendes e Ramon seguem entregues ao departamento médico e também são desfalques.

Por outro lado, os zagueiros Edu, Kauan e Camutanga foram reintegrados aos treinos com o grupo após se recuperarem de lesão e podem ser novidades, enquanto Cacá volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na rodada passada.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 2x0 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Atlético-MG 2x1 Vitória - 25ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Grêmio - 26ª rodada  por Márcio José/Estadão Conteúdo
Mirassol 2x2 Vitória - 27ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Vitória 1x3 Cruzeiro - 28ª rodada  por VIctor Ferreira/ECV
Vitória 4x0 Chapecoense - 29ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
São Paulo 2x1 Vitória - 30ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Corinthians 1x1 Vitória - 31ª rodada  por MARCO MIATELO/ESTADÃO CONTEÚDO
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Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Athletico-PR

O Athletico chega a Salvador depois de perder por 2x0 para o Palmeiras, na Arena da Baixada. Os dois gols saíram antes dos dez minutos de jogo. A equipe não conseguiu reagir nem com um jogador a mais durante todo o segundo tempo. O tropeço interrompeu o embalo da goleada por 4x1 sobre a Chapecoense, fora de casa, na rodada anterior.

Com 53 pontos, o Furacão é o terceiro colocado e tem três pontos de vantagem para o primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores de 2027. A visita ao Barradão abre uma sequência de dois jogos fora de casa para a equipe de Odair Hellmann. Depois, o próximo adversário é o Grêmio, em Porto Alegre.

Odair Hellmann tem duas dúvidas: o zagueiro Esquivel, que desfalcou o time contra o Palmeiras por dores na coxa direita, e o atacante Kerwin Vargas, que se recupera de um problema no ombro. Se Esquivel não puder jogar, o volante Luiz Gustavo deve ser recuado para a zaga. Claudinho, Dantas e Benavídez estão lesionados e são desfalques certos.

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Prováveis escalações de Vitória x Athletico-PR

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Erick, Tarzia e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Athletico-PR: Mycael; Aguirre, Arthur Dias e Luiz Gustavo; Gilberto, Felipinho, Jadson, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Ficha do jogo

  • Jogo: Vitória x Athletico-PR
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro
  • Rodada: 32ª
  • Data: sábado, 24 de outubro de 2026
  • Horário: 16h30
  • Local: Barradão, Salvador (BA)
  • Onde assistir: ge TV e Premiere 

Arbitragem

  • Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
  • Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
  • VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Tags:

Vitória Campeonato Brasileiro Athletico-pr

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