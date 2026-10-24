BRASILEIRÃO

Vitória x Athletico-PR: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (24), às 16h30, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12:20

O Barradão será o palco da partida Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (24), às 16h30, no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois vêm de rodadas sem vitória e têm objetivos diferentes na tabela. Enquanto o Leão quer se afastar do Z-4 e encostar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027, o Furacão tenta se manter no G-4 e garantir vaga na Libertadores.

Onde assistir a Vitória x Athletico-PR ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela ge TV (YouTube) e pelo Premiere (pay-per-view).

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Vitória

O Vitória volta ao Barradão depois de dois jogos fora de casa. Perdeu para o São Paulo por 2x1 no Morumbis e empatou em 1x1 com o Corinthians, na segunda-feira (19), em Itaquera. Com 37 pontos, o Rubro-Negro ocupa a 13ª posição. Está cinco pontos acima do Internacional, primeiro time do Z-4, e dois atrás do Botafogo, 11º colocado e último time na zona de classificação para a Sul-Americana.

Jogar diante da torcida tem sido o grande trunfo da equipe de Jair Ventura. Em 15 jogos como mandante na Série A, o Leão soma dez vitórias, um empate e quatro derrotas, o que dá 31 dos seus 37 pontos. Contra o Furacão, o objetivo é claro: conquistar a 11ª vitória na competição e dar mais um passo rumo à permanência.

Este será o quarto encontro entre as equipes em 2026. No primeiro turno do Brasileirão, o Athletico venceu por 3x1, em Curitiba. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Furacão ganhou a ida por 2x0, também na capital paranaense. Mas no único jogo entre as equipes em Salvador este ano, o Vitória goleou 4x0 no Barradão, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, e avançou às quartas de final.

Para o duelo, no entanto, Jair Ventura não terá o artilheiro Renê. O atacante foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido contra o Corinthians, e deve ser substituído por Renato Kayzer. Baralhas, Dudu, Fabiano, Nathan Mendes e Ramon seguem entregues ao departamento médico e também são desfalques.

Por outro lado, os zagueiros Edu, Kauan e Camutanga foram reintegrados aos treinos com o grupo após se recuperarem de lesão e podem ser novidades, enquanto Cacá volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na rodada passada.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 31

Athletico-PR

O Athletico chega a Salvador depois de perder por 2x0 para o Palmeiras, na Arena da Baixada. Os dois gols saíram antes dos dez minutos de jogo. A equipe não conseguiu reagir nem com um jogador a mais durante todo o segundo tempo. O tropeço interrompeu o embalo da goleada por 4x1 sobre a Chapecoense, fora de casa, na rodada anterior.

Com 53 pontos, o Furacão é o terceiro colocado e tem três pontos de vantagem para o primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores de 2027. A visita ao Barradão abre uma sequência de dois jogos fora de casa para a equipe de Odair Hellmann. Depois, o próximo adversário é o Grêmio, em Porto Alegre.

Odair Hellmann tem duas dúvidas: o zagueiro Esquivel, que desfalcou o time contra o Palmeiras por dores na coxa direita, e o atacante Kerwin Vargas, que se recupera de um problema no ombro. Se Esquivel não puder jogar, o volante Luiz Gustavo deve ser recuado para a zaga. Claudinho, Dantas e Benavídez estão lesionados e são desfalques certos.

Prováveis escalações de Vitória x Athletico-PR

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Erick, Tarzia e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Athletico-PR: Mycael; Aguirre, Arthur Dias e Luiz Gustavo; Gilberto, Felipinho, Jadson, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Ficha do jogo

Jogo: Vitória x Athletico-PR

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Rodada: 32ª

Data: sábado, 24 de outubro de 2026

Horário: 16h30

Local: Barradão, Salvador (BA)

Onde assistir: ge TV e Premiere

Arbitragem