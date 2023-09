Vitória x Avaí: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Com 49 pontos e dependendo apenas das próprias forças para se manter na liderança da Série B, o Vitória reencontra sua torcida no Barradão para apagar a má impressão deixada na rodada passada, quando foi goleado por 6x0 pelo CRB.



Neste domingo (17), às 18h, o rubro-negro vai rever o Avaí. No jogo de ida, na Ressacada, em Florianópolis, o confronto terminou empatado em 1x1.



A equipe catarinense luta contra o rebaixamento. Está em 15º lugar, com 30 pontos, a três da Chapecoense, primeiro time dentro do grupo de degola, na 17ª colocação. Confira a seguir mais informações sobre o confronto.