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Vitória x Botafogo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste domingo (16), às 18h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 13:00

Vitória empatou com o Botafogo
Vitória 0x0 Botafogo - 33ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Victor Ferreira

Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo (16), às 18h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Leão da Barra aposta na força como mandante para voltar a vencer na Série A, o Glorioso tenta reagir após sofrer uma goleada pesada na Copa Sul-Americana.

Onde assistir Vitória x Botafogo ao vivo

A partida entre Vitória e Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 0x2 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
1 de 22
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória

O Vitória tenta aproveitar novamente o fator casa para interromper uma sequência de quatro rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Jair Ventura soma 26 pontos e ocupa a 13ª colocação, quatro pontos à frente do Santos, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Apesar do momento recente, com um empate e três derrotas nas últimas quatro partidas, o Rubro-Negro faz uma campanha bastante superior quando atua diante de sua torcida. O Vitória tem o terceiro melhor aproveitamento como mandante no Brasileirão, com 73,3% dos pontos conquistados no Barradão. São sete vitórias, um empate e duas derrotas em dez partidas disputadas no Barradão.

O último compromisso no estádio foi justamente uma das atuações mais marcantes da temporada. No dia 6 de agosto, o Leão goleou o Athletico-PR por 4x0 e reverteu a derrota por 2x0 sofrida na ida, garantindo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Depois da classificação, porém, o Vitória voltou a perder no Brasileirão. No último domingo (9), a equipe foi derrotada pelo Flamengo por 2x0, no Maracanã. Agora, com uma semana livre para trabalhar e mais tempo de recuperação, Jair Ventura terá uma vantagem física importante diante de um Botafogo que entrou em campo pela Sul-Americana na última quinta-feira (13). 

Para o confronto, o treinador ainda contará com os retornos de três titulares. Gabriel Baralhas foi liberado para acompanhar o nascimento do filho e volta à equipe, enquanto Cacá e Luan Cândido estão novamente à disposição após cumprirem suspensão. O Vitória, porém, ainda terá cinco desfalques por lesão: Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes.

Botafogo

O Botafogo chega a Salvador ocupando a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, quatro a mais que o Vitória. O Glorioso está atualmente dentro do grupo de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027 e tenta manter distância dos concorrentes na parte intermediária da tabela.

A equipe, no entanto, chega pressionada depois de sofrer uma goleada histórica na competição continental. Na última quinta-feira (13), o Botafogo foi até Cusco, no Peru, e perdeu por 6x1 para o Cienciano, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe titular precisou atuar na altitude e agora terá pouco tempo para se recuperar antes do compromisso em Salvador.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Glorioso vem de empate por 1x1 com o Fluminense e busca voltar a vencer para se aproximar da parte de cima da tabela. Além do curto intervalo entre os jogos, o Botafogo terá desfalques para enfrentar o Rubro-Negro baiano. Justino e Marçal estão suspensos, enquanto Allan, Barrera e Kaio Pantaleão seguem fora por problemas físicos.

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Prováveis escalações de Vitória x Botafogo

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Martínez, Baralhas e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Botafogo: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Ficha do jogo

  • Jogo: Vitória x Botafogo
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro 2026
  • Rodada: 23ª rodada
  • Data: Domingo, 16 de agosto de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA)
  • Onde assistir: Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
  • Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Tags:

Vitória Brasileirão Botafogo

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