BRASILEIRÃO

Vitória x Botafogo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste domingo (16), às 18h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 13:00

Vitória 0x0 Botafogo - 33ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Victor Ferreira

Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo (16), às 18h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Leão da Barra aposta na força como mandante para voltar a vencer na Série A, o Glorioso tenta reagir após sofrer uma goleada pesada na Copa Sul-Americana.

Onde assistir Vitória x Botafogo ao vivo

A partida entre Vitória e Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Campanha do Vitória na Série A 1 de 22

Vitória

O Vitória tenta aproveitar novamente o fator casa para interromper uma sequência de quatro rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Jair Ventura soma 26 pontos e ocupa a 13ª colocação, quatro pontos à frente do Santos, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Apesar do momento recente, com um empate e três derrotas nas últimas quatro partidas, o Rubro-Negro faz uma campanha bastante superior quando atua diante de sua torcida. O Vitória tem o terceiro melhor aproveitamento como mandante no Brasileirão, com 73,3% dos pontos conquistados no Barradão. São sete vitórias, um empate e duas derrotas em dez partidas disputadas no Barradão.

O último compromisso no estádio foi justamente uma das atuações mais marcantes da temporada. No dia 6 de agosto, o Leão goleou o Athletico-PR por 4x0 e reverteu a derrota por 2x0 sofrida na ida, garantindo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Depois da classificação, porém, o Vitória voltou a perder no Brasileirão. No último domingo (9), a equipe foi derrotada pelo Flamengo por 2x0, no Maracanã. Agora, com uma semana livre para trabalhar e mais tempo de recuperação, Jair Ventura terá uma vantagem física importante diante de um Botafogo que entrou em campo pela Sul-Americana na última quinta-feira (13).

Para o confronto, o treinador ainda contará com os retornos de três titulares. Gabriel Baralhas foi liberado para acompanhar o nascimento do filho e volta à equipe, enquanto Cacá e Luan Cândido estão novamente à disposição após cumprirem suspensão. O Vitória, porém, ainda terá cinco desfalques por lesão: Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes.

Botafogo

O Botafogo chega a Salvador ocupando a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, quatro a mais que o Vitória. O Glorioso está atualmente dentro do grupo de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027 e tenta manter distância dos concorrentes na parte intermediária da tabela.

A equipe, no entanto, chega pressionada depois de sofrer uma goleada histórica na competição continental. Na última quinta-feira (13), o Botafogo foi até Cusco, no Peru, e perdeu por 6x1 para o Cienciano, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe titular precisou atuar na altitude e agora terá pouco tempo para se recuperar antes do compromisso em Salvador.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Glorioso vem de empate por 1x1 com o Fluminense e busca voltar a vencer para se aproximar da parte de cima da tabela. Além do curto intervalo entre os jogos, o Botafogo terá desfalques para enfrentar o Rubro-Negro baiano. Justino e Marçal estão suspensos, enquanto Allan, Barrera e Kaio Pantaleão seguem fora por problemas físicos.

Prováveis escalações de Vitória x Botafogo

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Martínez, Baralhas e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Botafogo: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Ficha do jogo

Jogo: Vitória x Botafogo

Campeonato: Campeonato Brasileiro 2026

Rodada: 23ª rodada

Data: Domingo, 16 de agosto de 2026

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA)

Onde assistir: Premiere

Arbitragem