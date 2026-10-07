BRASILEIRÃO

Vitória x Chapecoense: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h, no Barradão, em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:51

O Barradão será o palco da partida Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h, no Barradão, em Salvador, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Após mais de duas semanas sem jogos por conta da Data Fifa, o Brasileirão está de volta, e o Rubro-Negro busca aproveitar o mando de campo para se recuperar da derrota para o Cruzeiro e aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Lanterna da competição, a Chapecoense também tenta reagir para manter viva a esperança de uma escapada milagrosa da degola.

Onde assistir Vitória x Chapecoense ao vivo

A partida entre Vitória e Chapecoense terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

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Vitória

O Vitória chega para o confronto pressionado pelos resultados recentes. Com três derrotas, um empate e somente uma vítória nos últimos cinco jogos, o Rubro-Negro vem de derrota para o Cruzeiro por 3x1 na última rodada e ocupa a 13ª colocação, com 33 pontos, apenas quatro acima do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

A partida contra a Chapecoense aparece como uma oportunidade importante para o time de Jair Ventura voltar a vencer e recuperar a confiança. Além disso, o Leão está apenas três pontos atrás do São Paulo, que ocupa a 12ª colocação e abre zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027.

Durante a Data Fifa, o Vitória ganhou dois reforços. Matheus Silva, que deixou o jogo contra o Cruzeiro lesionado, se recuperou e volta a ficar à disposição. O uruguaio Ignacio Laquintana, contratado no último dia da janela de transferências, também aproveitou o período sem partidas para aprimorar a parte física e se integrar ao elenco. Ele pode ser relacionado pela primeira vez.

Apesar dos retornos, Jair Ventura ainda terá uma lista extensa de desfalques para o duelo, que inclui Baralhas, Camutanga, Dudu, Edu, Nathan Mendes, Ramon e Anderson Pato, todos lesionados.

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Chapecoense

A Chapecoense chega para o jogo na última colocação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, e precisa de uma reação praticamente impossível para tentar evitar o rebaixamento. A equipe catarinense está 13 pontos atrás do Vasco, primeiro time fora do Z-4.

Apesar da situação complicada na tabela, o time vinha apresentando um futebol competitivo antes da Data Fifa. Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o time conquistou duas vitórias, duas derrotas e um empate. Na rodada anterior, a Chape empatou por 1x1 com o Atlético-MG, na Arena MRV.

Para a partida, o técnico Rafael Lacerda terá que lidar com os desfalques de Dudu, Franco Rossi, Heitor, Max Alves, Rafael Carvalheira, Robert, Victor Caetano e Vinícius Balieiro, todos lesionados.

Prováveis escalações de Vitória x Chapecoense

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Diego Tarzia, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Chapecoense: Anderson; Dudu, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Garcez, Túlio Eduardo e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.

Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x Chapecoense

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 29ª rodada

Data: Quarta-feira, 7 de outubro de 2026

Horário: 20h

Local: Barradão, Salvador - BA

Onde assistir: Premiere

Arbitragem