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Vitória x Chapecoense: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h, no Barradão, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 17:47

Matheuzinho marcou o único gol do Vitória contra a Chapecoense
Matheuzinho marcou o único gol do Vitória contra a Chapecoense Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h, no Barradão, em Salvador, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Após mais de duas semanas sem jogos por conta da Data Fifa, o Brasileirão está de volta, e o Rubro-Negro busca aproveitar o mando de campo para se recuperar da derrota para o Cruzeiro e aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Lanterna da competição, a Chapecoense também tenta reagir para manter viva a esperança de uma escapada milagrosa da degola.

Onde assistir Vitória x Chapecoense ao vivo

A partida entre Vitória e Chapecoense terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG

Chapecoense - 99,20% por Reprodução
Remo - 94,2% por Reprodução
Inter - 68,4% por Reprodução
Grêmio - 57,7% por Reprodução
Corinthians - 21,4% por Reprodução
Vasco - 18,3% por Reprodução
Mirassol - 17,5% por Reprodução
Vitória - 12,6% por Reprodução
Botafogo - 4,2% por Reprodução
São Paulo - 3% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 2,7% por Reprodução
Coritiba - 0,81% por Reprodução
Santos - 0,032% por Reprodução
Atlético-MG - 0,002% por Reprodução
Cruzeiro - 0% por Reprodução
Bahia - 0% por Reprodução
Fluminense - 0% por Reprodução
Athletico - 0% por Reprodução
Palmeiras - 0% por Reprodução
Flamengo - 0% por Reprodução
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Chapecoense - 99,20% por Reprodução

Vitória

O Vitória chega para o confronto pressionado pelos resultados recentes. Com três derrotas, um empate e somente uma vítória nos últimos cinco jogos, o Rubro-Negro vem de derrota para o Cruzeiro por 3x1 na última rodada e ocupa a 13ª colocação, com 33 pontos, apenas quatro acima do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

A partida contra a Chapecoense aparece como uma oportunidade importante para o time de Jair Ventura voltar a vencer e recuperar a confiança. Além disso, o Leão está apenas três pontos atrás do São Paulo, que ocupa a 12ª colocação e abre zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027.

Durante a Data Fifa, o Vitória ganhou dois reforços. Matheus Silva, que deixou o jogo contra o Cruzeiro lesionado, se recuperou e volta a ficar à disposição. O uruguaio Ignacio Laquintana, contratado no último dia da janela de transferências, também aproveitou o período sem partidas para aprimorar a parte física e se integrar ao elenco. Ele pode ser relacionado pela primeira vez.

Apesar dos retornos, Jair Ventura ainda terá uma lista extensa de desfalques para o duelo, que inclui Baralhas, Camutanga, Dudu, Edu, Nathan Mendes, Ramon e Anderson Pato, todos lesionados.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 2x0 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Atlético-MG 2x1 Vitória - 25ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Grêmio - 26ª rodada  por Márcio José/Estadão Conteúdo
Mirassol 2x2 Vitória - 27ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Vitória 1x3 Cruzeiro - 28ª rodada  por VIctor Ferreira/ECV
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Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Chapecoense

A Chapecoense chega para o jogo na última colocação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, e precisa de uma reação praticamente impossível para tentar evitar o rebaixamento. A equipe catarinense está 13 pontos atrás do Vasco, primeiro time fora do Z-4.

Apesar da situação complicada na tabela, o time vinha apresentando um futebol competitivo antes da Data Fifa. Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o time conquistou duas vitórias, duas derrotas e um empate. Na rodada anterior, a Chape empatou por 1x1 com o Atlético-MG, na Arena MRV.

Para a partida, o técnico Rafael Lacerda terá que lidar com os desfalques de Dudu, Franco Rossi, Heitor, Max Alves, Rafael Carvalheira, Robert, Victor Caetano e Vinícius Balieiro, todos lesionados.

Leia mais

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Prováveis escalações de Vitória x Chapecoense

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Diego Tarzia, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Chapecoense: Anderson; Dudu, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Garcez, Túlio Eduardo e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x Chapecoense
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 29ª rodada
  • Data: Quarta-feira, 7 de outubro de 2026
  • Horário: 20h 
  • Local: Barradão, Salvador - BA
  • Onde assistir: Premiere

Arbitragem

  • Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
  • Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
  • VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Tags:

Vitória Brasileirão Chapecoense

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