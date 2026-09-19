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Vitória x Cruzeiro: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida acontece neste domingo (20), às 16h, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 15:00

Vitória x Cruzeiro
Vitória x Cruzeiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (20), às 16h, no Barradão, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Leão busca somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento, a Raposa tenta reagir após a derrota para o Santos e seguir próxima da parte de cima da tabela. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Cruzeiro ao vivo

A partida entre Vitória e Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela Globo, na TV aberta, pela ge TV e pelo Premiere, no pay-per-view.

Relembre os últimos confrontos entre Vitória e Cruzeiro no Barradão pela Série A

Vitória 0x1 Cruzeiro - 29ª rodada da Série A de 2014 por Felipe Oliveira
Vitória 0x1 Cruzeiro - 12ª rodada da Série A de 2016 por Divulgação/EC Vitória
Vitória 1x1 - 36ª rodada da Série A de 2017 por Maurícia da Matta
Vitória 1 x 1 Cruzeiro - 17ª rodada Série A de 2018 por Maurícia da Matta
Vitória 2x2 Cruzeiro - 23ª rodada da Série de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 0x0 Cruzeiro - 12ª rodada da Série A de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
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Vitória 0x1 Cruzeiro - 29ª rodada da Série A de 2014 por Felipe Oliveira

Vitória

O Vitória inicia a rodada na 13ª colocação, com 33 pontos, depois de empatar por 2x2 com o Mirassol, no Estádio Maião, na rodada passada. O resultado, após o time abrir 2x0 no placar, impediu o Leão de se afastar das últimas posições e de ampliar a margem para o Vasco, que abre a zona de rebaixamento, com 28 pontos, mas tem um jogo a menos.

Agora, jogando em casa, onde tem 71,79% de aproveitamento, fruto de nove vitórias, um empate e três derrotas em 13 jogos, o quarto melhor desempenho como mandante de toda a Série A, o time tenta voltar a vencer para se afastar do Z-4. Para isso, porém, terá que superar um longo jejum contra o Cruzeiro.

O Leão não vence a Raposa em um jogo da elite nacional desde 2010. Na ocasião, pelo primeiro turno do Brasileirão daquele ano, o Rubro-Negro derrotou o time mineiro por 1x0, em Belo Horizonte, com gol de Júnior “Diabo Loiro”. Desde então, são 16 jogos pela Série A, com dez derrotas e seis empates.

Em 2021, o Vitória chegou a vencer o Cruzeiro por 3x0 no Barradão, mas o confronto aconteceu pela 36ª rodada da Série B daquele ano. Nos últimos 20 encontros entre as equipes em todas as competições, esse triunfo é o único do Rubro-Negro, que acumula ainda 12 derrotas e sete empates no período.

Para o duelo, Jair Ventura deve contar com dois reforços importantes no meio de campo. Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez voltaram a treinar com o grupo nesta semana, após se recuperarem de lesões musculares na coxa. O treinador também pode contar pela primeira vez com Ignacio Laquintana, contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino no fechamento da janela de transferências.

Por outro lado, Ramon e Wallace seguem fora por problemas musculares. Dudu, Edu, Camutanga e Nathan Mendes, que tratam lesões de maior duração, também continuam afastados.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 2x0 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Atlético-MG 2x1 Vitória - 25ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Grêmio - 26ª rodada  por Márcio José/Estadão Conteúdo
Mirassol 2x2 Vitória - 27ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
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Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Cruzeiro

O Cruzeiro ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos, e busca recuperação após perder por 2x1 para o Santos, na Vila Belmiro, na rodada passada. A equipe de Artur Jorge está três pontos atrás do Fluminense, quinto colocado, e tenta voltar a vencer para se manter próxima da parte de cima da tabela.

Para enfrentar o Vitória, Artur Jorge pode contar com o retorno do zagueiro Jonathan Jesus, recuperado de uma lesão na panturrilha. Já o capitão Lucas Romero, que deixou o confronto contra o Santos sentindo desconforto na região, é dúvida para a partida.

Quem também sofre com problemas físicos é o zagueiro Fabrício Bruno, que trata uma lombalgia, mas deve ir para o jogo. Gabriel Pec e Sinisterra, por outro lado, seguem em recuperação de cirurgias e permanecem fora.

Em meio aos problemas físicos, o Cruzeiro se apega ao amplo favoritismo no retrospecto geral do confronto. Em 56 encontros entre os clubes por todas as competições, a Raposa venceu 34 vezes, contra dez triunfos do Vitória e 12 empates. No primeiro turno do Brasileirão deste ano, os mineiros venceram por 3x0, no Mineirão.

Leia mais

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Prováveis escalações de Vitória x Cruzeiro

Vitória: Lucas Arcanjo; Matheus Silva, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Erick, Caíque, Zé Vítor (Martínez) e Tarzia (Matheuzinho); Renê. Técnico: Jair Ventura.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x Cruzeiro
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 28ª rodada
  • Data: Domingo, 20 de setembro
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Barradão, Salvador - BA
  • Onde assistir: Globo, ge TV e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
  • Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
  • VAR: Daiane Muniz (SP)

Tags:

Vitória Cruzeiro Campeonato Brasileiro

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