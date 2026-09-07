BRASILEIRÃO

Vitória x Grêmio: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida acontece nesta segunda-feira (7), às 20h, no Barradão, em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 16:00

O Barradão será o palco da partida Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (7), às 20h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Próximos na tabela e separados por apenas um ponto, os dois times se enfrentam buscando se afastar da zona de rebaixamento. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Grêmio ao vivo

A partida entre Vitória e Grêmio terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Relembre os últimos confrontos entre Vitória x Grêmio 1 de 7

Vitória

O Vitória chega para a partida pressionado, vindo de quatro derrotas consecutivas e vivendo seu pior momento na temporada. No meio de semana, o time foi derrotado pelo Vasco por 2x0, no Barradão, e acabou eliminado da Copa do Brasil após ter perdido o jogo de ida por 1x0, no Rio de Janeiro.

No Campeonato Brasileiro, o time vem de derrota por 2x1 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, rodada passada. Com 29 pontos, o Leão ocupa a 13ª colocação e começa a ser ameaçado pela zona de rebaixamento.

Precisando reagir, o time terá uma série de desfalques para a partida. Cacá, terá que cumprir suspensão por tentar rasgar o uniforme de Jean Lucas no Ba-Vi 508. Além dele, Baralhas, Emmanuel Martínez e Ramon, Nathan Mendes, Camutanga, Edu, Dudu, Rúben Ismael e Anderson Pato serão ausências por questões físicas.

Para piorar a situação, o time carrega um histórico recente muito negativo contra o tricolor gaúcho. O Leão não vence o time gaúcho desde 2016, quando ganhou por 2 a 1 em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Brasileirão, com gols de Kieza e Diego Renan. Desde então, são 12 partidas sem triunfos, com oito derrotas e quatro empates.

Como mandante, o retrospecto é ainda pior. O Vitória venceu o Grêmio por 2 a 1 no Barradão, pela 13ª rodada do Brasileirão de 2014, com dois gols de Caio Canedo. Desde então, as equipes se enfrentaram seis vezes com mando rubro-negro, com três vitórias do Grêmio e três empates.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 25

Grêmio

O Grêmio chega a Salvador embalado pela classificação às semifinais da Copa do Brasil. Na última quinta-feira (3), o Tricolor venceu o grande rival Internacional por 3x1, após ter empatado sem gols no jogo de ida.

No Brasileirão, o time também vem de vitória, depois de bater a Chapecoense por 3x1, em Porto Alegre, na rodada passada. No entanto, segue muito pressionado na luta contra o rebaixamento, ocupando a 15ª colocação, com 28 pontos.

Apesar do bom momento recente, o Grêmio ainda busca a primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 12 jogos fora de casa na competição, acumula quatro empates e oito derrotas, desempenho que coloca o time no posto de terceiro pior visitante do certame.

Para o confronto, o time também contará com desfalques. O lateral Marlon está suspenso pelo terceiro amarelo, enquanto Dodi e Jovane Cabral estão lesionados. Além deles, Diego Caito e Kannemann são dúvidas por questões físicas.

Prováveis escalações de Vitória x Grêmio

Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Zé Vítor e Matheuzinho; Erick, Renato Kayzer (Renê) e Tarzia. Técnico: Jair Ventura.

Grêmio: Weverton; Diego Caito (João Pedro), Wallace, Kannemann (Gustavo Martins) e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro.

Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x Grêmio

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 26ª rodada

Data: Segunda-feira, 7 de setembro

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador - BA

Onde assistir: SporTV e Premiere

Arbitragem