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Vitória x Grêmio: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida acontece nesta segunda-feira (7), às 20h, no Barradão, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 15:00

Vitória empatou em 1x1 com o Grêmio no 1º turno
Vitória x  Grêmio  Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (7), às 20h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Próximos na tabela e separados por apenas um ponto, os dois times se enfrentam buscando se afastar da zona de rebaixamento. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Grêmio ao vivo

A partida entre Vitória e Grêmio terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Relembre os últimos confrontos entre Vitória x Grêmio

Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 3x1 Vitória - 25ª rodadaBrasileiro 2025 por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 1x1 Grêmio - 6ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x1 Grêmio - 37ª rodada Brasileirão 2024 por Paula Fróes/CORREIO
Grêmio 2x0 Vitória- 18ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Grêmio 1x0 Vitória - Jogo de volta oitavas de final Copa do Brasil 2021 por Lucas Uebel/Grêmio
Vitória 0x3 Grêmio - Jogo de ida oitavas de final Copa do Brasil 2021 por Lucas Uebel/Grêmio
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Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV

Vitória

O Vitória chega para a partida pressionado, vindo de quatro derrotas consecutivas e vivendo seu pior momento na temporada. No meio de semana, o time foi derrotado pelo Vasco por 2x0, no Barradão, e acabou eliminado da Copa do Brasil após ter perdido o jogo de ida por 1x0, no Rio de Janeiro.

No Campeonato Brasileiro, o time vem de derrota por 2x1 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, rodada passada. Com 29 pontos, o Leão ocupa a 13ª colocação e começa a ser ameaçado pela zona de rebaixamento.

Precisando reagir, o time terá uma série de desfalques para a partida. Cacá, terá que cumprir suspensão por tentar rasgar o uniforme de Jean Lucas no Ba-Vi 508. Além dele, Baralhas, Emmanuel Martínez e Ramon, Nathan Mendes, Camutanga, Edu, Dudu, Rúben Ismael e Anderson Pato serão ausências por questões físicas.

Para piorar a situação, o time carrega um histórico recente muito negativo contra o tricolor gaúcho. O Leão não vence o time gaúcho desde 2016, quando ganhou por 2 a 1 em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Brasileirão, com gols de Kieza e Diego Renan. Desde então, são 12 partidas sem triunfos, com oito derrotas e quatro empates.

Como mandante, o retrospecto é ainda pior. O Vitória venceu o Grêmio por 2 a 1 no Barradão, pela 13ª rodada do Brasileirão de 2014, com dois gols de Caio Canedo. Desde então, as equipes se enfrentaram seis vezes com mando rubro-negro, com três vitórias do Grêmio e três empates.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 0x2 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
Atlético-MG 2x1 Vitória - 25ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
1 de 25
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Grêmio

O Grêmio chega a Salvador embalado pela classificação às semifinais da Copa do Brasil. Na última quinta-feira (3), o Tricolor venceu o grande rival Internacional por 3x1, após ter empatado sem gols no jogo de ida.

No Brasileirão, o time também vem de vitória, depois de bater a Chapecoense por 3x1, em Porto Alegre, na rodada passada. No entanto, segue muito pressionado na luta contra o rebaixamento, ocupando a 15ª colocação, com 28 pontos.

Apesar do bom momento recente, o Grêmio ainda busca a primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 12 jogos fora de casa na competição, acumula quatro empates e oito derrotas, desempenho que coloca o time no posto de terceiro pior visitante do certame.

Para o confronto, o time também contará com desfalques. O lateral Marlon está suspenso pelo terceiro amarelo, enquanto Dodi e Jovane Cabral estão lesionados. Além deles, Diego Caito e Kannemann são dúvidas por questões físicas.

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Prováveis escalações de Vitória x Grêmio

Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Zé Vítor e Matheuzinho; Erick, Renato Kayzer (Renê) e Tarzia. Técnico: Jair Ventura.

Grêmio: Weverton; Diego Caito (João Pedro), Wallace, Kannemann (Gustavo Martins) e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x Grêmio
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 26ª rodada
  • Data: Segunda-feira, 7 de setembro
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Barradão, Salvador - BA
  • Onde assistir: SporTV e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
  • Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Tags:

Vitória Brasileirão Grêmio

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