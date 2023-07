Vitória x Novorizontino: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Fora do G4 da Série B, com 28 pontos, o Vitória tenta retornar ao grupo de acesso. Para isso acontecer nesta 17ª rodada, o Leão precisa vencer o Novorizontino. Depois de perder para Juventude e Vila Nova, o rubro-negro vai enfrentar o adversário paulista, dono de 30 pontos, no domingo (16), às 18h, no Barradão. Confira a seguir mais detalhes do confronto.



Vitória x Novorizontino terá transmissão ao vivo do canal aberto Band e do canal de pay per view Premiere. A partida começa às 18h.