FUTEBOL

Vitória x Red Bull Bragantino: confira onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações do duelo

Confronto fundamental na luta do Leão contra o rebaixamento acontece nesta quinta-feira (19); veja os detalhes

Lucas Pereira

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 09:08

Vitória x RB Bragantino se enfrentam no Barradão, nesta quinta-feira Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na véspera do feriado da Consciência Negra (20), todos os caminhos levam ao Barradão para o jogo entre Vitória x RB Bragantino, que se enfrentam nesta quinta-feira (19), pelo encerramento da 35ª rodada do Brasileirão. Confira onde assistir e os principais detalhes dos clubes.

ONDE ASSISTIR VITÓRIA x RB BRAGANTINO

O torcedor que não for ao Barradão nesta quinta pode acompanhar as emoções da partida, que começa às 19h30, no Premiere (pay-per-view).

Vale lembrar que o último encontro das equipes neste Campeonato Brasileiro aconteceu na 16ª rodada, em maio, e terminou em 2x0 para o “Massa Bruta”, gols de Lucas Barbosa e Tiago Volpi (cobrando pênalti).

Veja como foi Bragantino x Vitória, pela 16ª rodada da Série A 1 de 3

COMO CHEGA O VITÓRIA

Sem ganhar há cinco jogos e vindo de derrota para o Fluminense (3x0), dentro de casa, o Vitória aproveitou o recesso da Data Fifa para anunciar seu novo treinador, Rafael Lacerda (ex-Chapecoense). Com o novo comandante, o elenco Rubro-Negro não teve folga e vem treinando direto desde a terça-feira (10).

Lacerda terá que lidar com desfalques para o jogo contra o Bragantino, sendo um deles na equipe titular. O zagueiro Luan Cândido, cedido pelo clube paulista, não joga por questões contratuais; assim como o atacante Nacho Laquintana. Ainda assim, o treinador do Leão terá o retorno de Brítez, que cumpriu suspensão e está disponível.

Com 38 pontos somados, um a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento, o Vitória sabe que precisa voltar a vencer dentro do Barradão se quiser se livrar do fantasma da Série B em 2027. Na próxima segunda-feira (23), encara o Internacional, em Porto Alegre, num duelo de seis pontos contra o descenso.

COMO CHEGA O RB BRAGANTINO

Comandado por Vagner Mancini, o RB Bragantino venceu três das últimas cinco partidas e ocupa a 8ª colocação, com 47 pontos. Entretanto, o “Massa Bruta” não sabe o que é ganhar longe de casa há seis meses; o último resultado positivo foi contra o Vasco, em 24 de maio.

Para o confronto, Mancini não terá Lucas Barbosa, suspenso, e tem ainda Davi Gomes e Rodriguinho, em recuperação de lesão e Hurtado é dúvida. Porém, Fernando e Sosa participaram dos últimos treinos após se recuperarem e podem ser opção.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Brítez e Jamerson; Caíque, Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Rafael Lacerda.

RB BRAGANTINO: Tiago Volpi; Ryan, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e José Herrera; Wallace Yan, Fernando e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA DO JOGO

ESTÁDIO: Manoel Barradas - Barradão

DATA E HORÁRIO: Quinta-feira (19), a partir das 19h30

ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)