Vitória x Sampaio: venda de ingressos começa nesta quinta (22)

O Vitória abre, nesta quinta-feira (22), a venda de ingressos para a partida contra o Sampaio Corrêa, pela 14ª rodada da Série B. O jogo está marcado para a próxima quarta-feira (28), às 21h30, no Barradão. As entradas custam entre R$ 32 e R$ 120.



Os primeiros dias de comercialização serão exclusivos para os sócios Sou Mais Vitória, que poderão fazer check-in a partir das 10h desta quinta, pela internet, até sábado (24). Já os não sócios poderão adquirir as entradas a partir de domingo (25), também de forma online. Nos pontos físicos, a venda começa na segunda-feira (26) e vai até o dia seguinte.