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Vitória x Santos: Confira onde assistir, horário e informações sobre último jogo do ano no Barradão

O duelo desta 37ª rodada do Brasileirão vale muito para as duas equipes; veja onde assistir e todos os detalhes

Lucas Pereira

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 05:00

No último jogo entre as equipes, o Vitória perdeu para o Santos por 3x1 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após garantir a manutenção na Série A em 2027, o Rubro-Negro baiano mira uma vaga na Sul-Americana e sabe que precisa dos três pontos neste domingo (29). Confira onde assistir Vitória x Santos e todos os detalhes envolvidos no confronto:

ONDE ASSISTIR VITÓRIA x SANTOS

Diretamente do Barradão, em Salvador, Vitória x Santos se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília) e a promessa é de casa cheia. Quem não estiver no estádio pode acompanhar a partida na TV Globo, GE TV (Youtube) e no Premiere (pay-per-view).

O último encontro dos times este ano foi em 30 de maio, antes das finais da Copa do Nordeste, e terminou com derrota do Leão, na Vila Belmiro, por 3x1. Renê marcou para o Rubro-Negro; Miguelito, Barreal e Gabigol, para o Peixe.

Veja como foi a derrota do Vitória para o Santos 1 de 3

COMO CHEGA O VITÓRIA

Tendo alcançado a marca histórica de ficar na Série A por quatro temporadas seguidas, o Vitória busca chegar à Copa Sul-Americana 2027 para coroar o ano. Embalado com dois triunfos seguidos, o time baiano sabe que precisa fazer valer a força em casa para alcançar voos internacionais; o Rubro-Negro conquistou 11 das 12 vitórias do Brasileirão em seus domínios.

Sendo o 13º colocado com 44 pontos, o Vitória está a um atrás do Coritiba, último time que garante vaga na competição internacional. Entretanto, a coisa pode melhorar, caso o Palmeiras vença a Libertadores; isso faria com que os times entre 8º e 13º avancem para a Sula.

Neste último jogo em casa, o Leão não terá o volante Martínez em campo e nem o técnico Rafael Lacerda à beira do campo, pois ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Com o retorno de Mateus Silva à direita, o time ainda deve ter Caíque Gonçalves no meio. Na última rodada, o time baiano pega o Vasco, fora de casa, em um confronto direto pela competição internacional.

COMO CHEGA O SANTOS

Após perder para o Grêmio na rodada passada, o Santos, de Neymar e Cia, vem a Salvador ainda sonhando com a chance de Libertadores. Atual 9º colocado com 50 pontos, (mesma pontuação do RB Bragantino), o Peixe sabe que em caso de G7, ainda há chances, visto que apenas dois pontos o separam do Atlético-MG, clube que ocupa a posição. Sem os machucados Gabriel Brazão, Barreal e Vinícius Lira, o técnico Cuca tem o retorno de Gustavo Henrique, após cumprir suspensão no jogo passado; o zagueiro Lucas Veríssimo pode estar entre os relacionados após mais de um mês afastado por lesão.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Jamerson (Ramon); Caíque Gonçalves, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Renê e Tarzia. Técnico: Rafael Lacerda

SANTOS: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Willian Arão e Luan Peres (Escobar); Gustavo Henrique, Arthur (Philippe Coutinho) e Gabriel Bontempo; Neymar, Everton Cebolinha e Gabigol. Técnico: Cuca

FICHA DO JOGO

VITÓRIA x SANTOS - 37ª rodada da Série A

ESTÁDIO: Manoel Barradas (Barradão) - Salvador (BA)

DATA E HORÁRIO: Domingo (29), a partir das 16 horas

ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Leone Carvalho Rocha (GO) e Fernanda Kruger (MT)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)