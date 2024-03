COPA DO NORDESTE

Vitória x Treze: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Na briga por uma vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Vitória recebe o Treze, na noite de quarta-feira (27), no Barradão. As duas equipes não dependem apenas das próprias forças, mas ainda têm chances de garantirem vaga nas quartas de final. Com 11 pontos, o Vitória é o 5º colocado do Grupo A. Com seis, o Treze está na 6ª posição do Grupo B. Confira a seguir mais informações do confronto.