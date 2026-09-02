COPA DO BRASIL

Vitória x Vasco: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30, no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 17:28

O Barradão será o palco da partida Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2026. Após vencer o primeiro confronto por 1x0, em São Januário, o Cruz-Maltino joga pelo empate para avançar às semifinais. O Leão precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal, enquanto um triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida, desfalques e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Vasco ao vivo

A partida entre Vitória e Vasco terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming).

Relembre como foram os últimos confrontos entre Vitória x Vasco 1 de 8

Vitória

O Vitória chega para a decisão precisando repetir as reações protagonizadas nas fases anteriores da competição. Na quinta fase, após perder o jogo de ida para o Flamengo, no Maracanã, por 2x1, o Leão venceu a partida de volta por 2x0 e avançou. Nas oitavas de final, o Rubro-Negro perdeu o primeiro confronto para o Athletico-PR por 2x0, mas conseguiu uma goleada por 4x0 em Salvador e garantiu a classificação mais uma vez de forma épica.

O momento recente, porém, é de preocupação. O Leão venceu apenas um dos últimos cinco jogos em todas as competições e vem de três derrotas consecutivas, incluindo o revés para o Vasco no jogo de ida das quartas de final e duas derrotas pelo Campeonato Brasileiro, para Bahia e Atlético-MG.

No returno da Série A, a equipe tem apenas 17% de aproveitamento em seis jogos, com uma vitória e cinco derrotas. O desempenho é o pior entre os participantes da competição e fez o Vitória começar a se aproximar da luta contra o rebaixamento. Atualmente, o Leão da Barra ocupa a 13ª colocação, com 29 pontos, apenas quatro a mais que o próprio Vasco, equipe que abre a zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos.

Outro ponto que pesa contra o Vitória é a queda de produção ofensiva. O Rubro-Negro marcou apenas dois gols nas últimas cinco partidas e precisará melhorar consideravelmente o desempenho no ataque para buscar a virada no Barradão.

Apesar do cenário recente, o retrospecto pela Copa do Brasil traz confiança. Vitória e Vasco já se enfrentaram quatro vezes pela competição, com três classificações do Leão, em 1989, 2010 e 2017. O Cruz-Maltino avançou apenas em 2009, justamente em um confronto pelas quartas de final.

Além disso, o Vitória venceu o Vasco no último encontro entre as equipes no Barradão. Em 16 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, o Leão bateu o Cruz-Maltino por 1x0, com gol de Renato Kayzer.

Para a decisão, Jair Ventura não poderá contar com Brítez e Caíque, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Pochettino e Alex Bruno também estão fora por não estarem inscritos na Copa do Brasil. O treinador ainda tem jogadores no departamento médico, como Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes.

Relembre a campanha do Vitória na Copa do Brasil 2026 1 de 5

Vasco

O Vasco chega ao Barradão com uma importante vantagem construída no jogo de ida. O Cruz-Maltino venceu o Vitória por 1x0 em São Januário e precisa apenas de um empate para garantir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Além disso, a equipe carioca chega para a partida vivendo um momento positivo na temporada.

O Vasco vem de dois triunfos consecutivos e venceu três dos últimos quatro jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 3x1 sobre o Cruzeiro, em São Januário, no último fim de semana, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o time mais próximo de sair da zona de rebaixamento e aumentou a confiança para o jogo de volta contra o Leão.

O Cruz-Maltino também tem feito uma campanha consistente na Copa do Brasil como visitante. Depois de eliminar o Paysandu na quinta fase, com vitória por 2x0 no jogo de ida, em Belém, e 4x2 no placar agregado, a equipe avançou diante do Fluminense nas oitavas de final após empatar a partida de ida por 0x0 e vencer o rival por 3x1 no Maracanã como visitante.

Além da Copa do Brasil, o Vasco também segue vivo na Copa Sul-Americana. O time vem de classificação sobre o Olímpia, do Paraguai, onde também teve atuação dominante como visitante. Após empatar a ida sem gols, a equipe carioca venceu o jogo em Assunção por 4x1. Agora, o Cruzmaltino enfrenta o Santa Fé nas quartas de final da competição.

Para o confronto, Pedro Emanuel terá o retorno do zagueiro Robert Renan, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Cruzeiro. Por outro lado, o treinador terá os desfalques de Brenner, Jair, Rojas e Mateus Carvalho, todos lesionados. Cauan Barros também está fora, suspenso após ter sido expulso no primeiro jogo.

Prováveis escalações de Vitória x Vasco

Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson (Mateus Silva), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Emmanuel Martínez (Walace), Zé Vítor e Matheuzinho Emmanuel Martínez; Tarzia (Renato Kayzer), Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Santiago Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x Vasco

Campeonato: Copa do Brasil 2026

Fase: Quartas de final, jogo de volta

Data: Quarta-feira, 2 de setembro de 2026

Horário: 21h30

Local: Barradão, Salvador - BA

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

Arbitragem