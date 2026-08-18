BA-VI 508

Vivendo momentos distintos, Bahia e Vitória iniciam preparação para o Ba-Vi

Esquadrão tenta encerrar sequência de cinco empates, enquanto Leão aposta na força do Barradão antes do clássico deste domingo (23)

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:54

Bahia e Vitória iniciaram a preparação para o Ba-Vi deste domingo (23) Crédito: Catarina Brandão/ECB e Victor Ferreira/ECV

Vivendo momentos distintos na temporada, Bahia e Vitória já iniciaram a preparação para o 508º clássico Ba-Vi da história. O duelo será disputado neste domingo (23), no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o Esquadrão de Aço chega ao clássico pressionado por uma sequência de cinco empates consecutivos, o Leão da Barra vive um momento positivo atuando em casa. O Vitória vem de uma vitória importante sobre o Botafogo pelo Brasileirão e de uma goleada sobre o Athletico-PR, resultado que garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21 1 de 56

Bahia busca encerrar sequência sem triunfos

Após retornar de Chapecó e ganhar folga na segunda-feira (17), o elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta terça-feira, no CT Evaristo de Macedo, e deu início à preparação para o Ba-Vi.

Sem vencer há cinco partidas, todas pelo Brasileirão, o Esquadrão e o técnico Rogério Ceni convivem com a pressão da torcida. O clássico aparece, portanto, como uma oportunidade para a equipe interromper a sequência e recuperar a confiança.

Além de encerrar o jejum de triunfos, uma vitória no Barradão pode recolocar o Bahia em melhores condições na disputa pelo G-4. O Tricolor ocupa atualmente a sexta colocação, com 34 pontos, quatro a menos que o Fluminense, que abre a zona de classificação direta para a Libertadores.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 23

Bahia ainda pode ser ultrapassado por Bragantino e Atlético-MG, que somam 32 pontos e têm um jogo a menos. Por isso, os três pontos no Ba-Vi também podem ser importantes para manter o time próximo da parte de cima da tabela.

Para o clássico, o Esquadrão pode ter o retorno de Everton Ribeiro. O meia voltou a treinar no gramado após passar por um procedimento para aliviar dores na região lombar. Por outro lado, Ademir e Léo Vieira seguem fora enquanto se recuperam de lesões. O Bahia também não contará com o jovem Kauê Furquim, que está com a Seleção Brasileira sub-17.

Vitória aposta na força do Barradão

O Vitória também teve folga na segunda-feira e voltou aos trabalhos na tarde desta terça, no CT Manoel Pontes Tanajura. O objetivo do Rubro-Negro é aproveitar o bom momento como mandante para vencer o maior rival, seguir avançando na tabela e ganhar confiança antes de um compromisso importante pela Copa do Brasil. Na quarta-feira (26), a equipe enfrenta o Vasco, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Leão chega ao clássico embalado por duas vitórias importantes. No Brasileirão, derrotou o Botafogo por 1x0 e encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas. Na Copa do Brasil, goleou o Athletico-PR por 4x0 e garantiu a classificação para as quartas de final.

O bom momento é ainda mais significativo quando considerado o desempenho do Vitória no Barradão. O Rubro-Negro é o time que mais venceu como mandante no futebol brasileiro em 2026. Em 25 partidas disputadas no estádio, são 18 vitórias, três empates e quatro derrotas.

No Campeonato Brasileiro, o Vitória também possui o melhor aproveitamento como mandante. Em 11 jogos diante da torcida, foram oito vitórias, um empate e duas derrotas, com 25 pontos conquistados em 33 possíveis e aproveitamento de 75,8%.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 23

Além disso, o Leão nunca perdeu para o Bahia em partidas pelo Brasileirão disputadas no Barradão. Em cinco confrontos pela Série A no estádio, são duas vitórias rubro-negras e três empates. O Bahia, porém, levou a melhor no primeiro Ba-Vi disputado no Barradão em 2026. Pela quinta rodada do Campeonato Baiano, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Dell.

Para o reencontro, o Vitória pode contar com o retorno de Baralhas, preservado da partida contra o Botafogo por causa de um pequeno desconforto muscular. Cáique Gonçalves ainda é dúvida, pois se recupera de um trauma no joelho. Dudu, Edu, Nathan Mendes, Camutanga e Rúben Ismael continuam afastados e seguem em recuperação de lesões.