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Vivendo momentos distintos, Bahia e Vitória iniciam preparação para o Ba-Vi

Esquadrão tenta encerrar sequência de cinco empates, enquanto Leão aposta na força do Barradão antes do clássico deste domingo (23)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:54

Bahia e Vitória iniciaram a preparação para o Ba-Vi deste domingo (23)
Bahia e Vitória iniciaram a preparação para o Ba-Vi deste domingo (23) Crédito: Catarina Brandão/ECB e Victor Ferreira/ECV

Vivendo momentos distintos na temporada, Bahia e Vitória já iniciaram a preparação para o 508º clássico Ba-Vi da história. O duelo será disputado neste domingo (23), no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o Esquadrão de Aço chega ao clássico pressionado por uma sequência de cinco empates consecutivos, o Leão da Barra vive um momento positivo atuando em casa. O Vitória vem de uma vitória importante sobre o Botafogo pelo Brasileirão e de uma goleada sobre o Athletico-PR, resultado que garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols por Divulgação
Índio marcou 8 gols por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols por Felipe Oliveira
Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols por Arquivo CORREIO
Fahel marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Jean Lucas marcou 4 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Osvaldo marcou 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
Renato Kayzer marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
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Nonato marcou 10 gols por Divulgação

Bahia busca encerrar sequência sem triunfos 

Após retornar de Chapecó e ganhar folga na segunda-feira (17), o elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta terça-feira, no CT Evaristo de Macedo, e deu início à preparação para o Ba-Vi.

Sem vencer há cinco partidas, todas pelo Brasileirão, o Esquadrão e o técnico Rogério Ceni convivem com a pressão da torcida. O clássico aparece, portanto, como uma oportunidade para a equipe interromper a sequência e recuperar a confiança.

Além de encerrar o jejum de triunfos, uma vitória no Barradão pode recolocar o Bahia em melhores condições na disputa pelo G-4. O Tricolor ocupa atualmente a sexta colocação, com 34 pontos, quatro a menos que o Fluminense, que abre a zona de classificação direta para a Libertadores.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
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Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Bahia ainda pode ser ultrapassado por Bragantino e Atlético-MG, que somam 32 pontos e têm um jogo a menos. Por isso, os três pontos no Ba-Vi também podem ser importantes para manter o time próximo da parte de cima da tabela.

Para o clássico, o Esquadrão pode ter o retorno de Everton Ribeiro. O meia voltou a treinar no gramado após passar por um procedimento para aliviar dores na região lombar. Por outro lado, Ademir e Léo Vieira seguem fora enquanto se recuperam de lesões. O Bahia também não contará com o jovem Kauê Furquim, que está com a Seleção Brasileira sub-17.

Vitória aposta na força do Barradão

O Vitória também teve folga na segunda-feira e voltou aos trabalhos na tarde desta terça, no CT Manoel Pontes Tanajura. O objetivo do Rubro-Negro é aproveitar o bom momento como mandante para vencer o maior rival, seguir avançando na tabela e ganhar confiança antes de um compromisso importante pela Copa do Brasil. Na quarta-feira (26), a equipe enfrenta o Vasco, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Leão chega ao clássico embalado por duas vitórias importantes. No Brasileirão, derrotou o Botafogo por 1x0 e encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas. Na Copa do Brasil, goleou o Athletico-PR por 4x0 e garantiu a classificação para as quartas de final.

O bom momento é ainda mais significativo quando considerado o desempenho do Vitória no Barradão. O Rubro-Negro é o time que mais venceu como mandante no futebol brasileiro em 2026. Em 25 partidas disputadas no estádio, são 18 vitórias, três empates e quatro derrotas.

No Campeonato Brasileiro, o Vitória também possui o melhor aproveitamento como mandante. Em 11 jogos diante da torcida, foram oito vitórias, um empate e duas derrotas, com 25 pontos conquistados em 33 possíveis e aproveitamento de 75,8%.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 0x2 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
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Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Além disso, o Leão nunca perdeu para o Bahia em partidas pelo Brasileirão disputadas no Barradão. Em cinco confrontos pela Série A no estádio, são duas vitórias rubro-negras e três empates. O Bahia, porém, levou a melhor no primeiro Ba-Vi disputado no Barradão em 2026. Pela quinta rodada do Campeonato Baiano, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Dell.

Para o reencontro, o Vitória pode contar com o retorno de Baralhas, preservado da partida contra o Botafogo por causa de um pequeno desconforto muscular. Cáique Gonçalves ainda é dúvida, pois se recupera de um trauma no joelho. Dudu, Edu, Nathan Mendes, Camutanga e Rúben Ismael continuam afastados e seguem em recuperação de lesões.

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Com o foco totalmente voltado para o clássico, Bahia e Vitória retomam os trabalhos nesta quarta-feira (19). O Esquadrão segue a preparação no CT Evaristo de Macedo, enquanto o Leão trabalha novamente na Toca do Leão.

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Bahia Vitória Brasileirão Ba-vi

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