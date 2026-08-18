Vivendo momentos distintos, Bahia e Vitória iniciam preparação para o Ba-Vi

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Pedro Carreiro
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:54
Vivendo momentos distintos na temporada, Bahia e Vitória já iniciaram a preparação para o 508º clássico Ba-Vi da história. O duelo será disputado neste domingo (23), no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Enquanto o Esquadrão de Aço chega ao clássico pressionado por uma sequência de cinco empates consecutivos, o Leão da Barra vive um momento positivo atuando em casa. O Vitória vem de uma vitória importante sobre o Botafogo pelo Brasileirão e de uma goleada sobre o Athletico-PR, resultado que garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.
Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21
Após retornar de Chapecó e ganhar folga na segunda-feira (17), o elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta terça-feira, no CT Evaristo de Macedo, e deu início à preparação para o Ba-Vi.
Sem vencer há cinco partidas, todas pelo Brasileirão, o Esquadrão e o técnico Rogério Ceni convivem com a pressão da torcida. O clássico aparece, portanto, como uma oportunidade para a equipe interromper a sequência e recuperar a confiança.
Além de encerrar o jejum de triunfos, uma vitória no Barradão pode recolocar o Bahia em melhores condições na disputa pelo G-4. O Tricolor ocupa atualmente a sexta colocação, com 34 pontos, quatro a menos que o Fluminense, que abre a zona de classificação direta para a Libertadores.
Campanha do Bahia na Série A
Bahia ainda pode ser ultrapassado por Bragantino e Atlético-MG, que somam 32 pontos e têm um jogo a menos. Por isso, os três pontos no Ba-Vi também podem ser importantes para manter o time próximo da parte de cima da tabela.
Para o clássico, o Esquadrão pode ter o retorno de Everton Ribeiro. O meia voltou a treinar no gramado após passar por um procedimento para aliviar dores na região lombar. Por outro lado, Ademir e Léo Vieira seguem fora enquanto se recuperam de lesões. O Bahia também não contará com o jovem Kauê Furquim, que está com a Seleção Brasileira sub-17.
O Vitória também teve folga na segunda-feira e voltou aos trabalhos na tarde desta terça, no CT Manoel Pontes Tanajura. O objetivo do Rubro-Negro é aproveitar o bom momento como mandante para vencer o maior rival, seguir avançando na tabela e ganhar confiança antes de um compromisso importante pela Copa do Brasil. Na quarta-feira (26), a equipe enfrenta o Vasco, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
O Leão chega ao clássico embalado por duas vitórias importantes. No Brasileirão, derrotou o Botafogo por 1x0 e encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas. Na Copa do Brasil, goleou o Athletico-PR por 4x0 e garantiu a classificação para as quartas de final.
O bom momento é ainda mais significativo quando considerado o desempenho do Vitória no Barradão. O Rubro-Negro é o time que mais venceu como mandante no futebol brasileiro em 2026. Em 25 partidas disputadas no estádio, são 18 vitórias, três empates e quatro derrotas.
No Campeonato Brasileiro, o Vitória também possui o melhor aproveitamento como mandante. Em 11 jogos diante da torcida, foram oito vitórias, um empate e duas derrotas, com 25 pontos conquistados em 33 possíveis e aproveitamento de 75,8%.
Campanha do Vitória na Série A
Além disso, o Leão nunca perdeu para o Bahia em partidas pelo Brasileirão disputadas no Barradão. Em cinco confrontos pela Série A no estádio, são duas vitórias rubro-negras e três empates. O Bahia, porém, levou a melhor no primeiro Ba-Vi disputado no Barradão em 2026. Pela quinta rodada do Campeonato Baiano, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Dell.
Para o reencontro, o Vitória pode contar com o retorno de Baralhas, preservado da partida contra o Botafogo por causa de um pequeno desconforto muscular. Cáique Gonçalves ainda é dúvida, pois se recupera de um trauma no joelho. Dudu, Edu, Nathan Mendes, Camutanga e Rúben Ismael continuam afastados e seguem em recuperação de lesões.
Com o foco totalmente voltado para o clássico, Bahia e Vitória retomam os trabalhos nesta quarta-feira (19). O Esquadrão segue a preparação no CT Evaristo de Macedo, enquanto o Leão trabalha novamente na Toca do Leão.