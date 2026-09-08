VOLANTE ARTILHEIRO

Vivendo temporada mais goleadora da carreira, Erick vira desfalque para o Bahia

Camisa 14 do Esquadrão marcou nove gols em 32 jogos em 2026 e está suspenso para o duelo contra o Remo após receber o terceiro cartão amarelo

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 21:02

RB Bragantino x Bahia - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Letícia Mertins/ECB

Autor de gols decisivos nos últimos dois triunfos do Bahia, Erick vive a temporada mais goleadora da carreira e faz jus ao apelido de “volante artilheiro”. Em 32 jogos pelo Esquadrão em 2026, o camisa 14 já marcou nove vezes e igualou Luciano Juba como principal goleador da equipe no ano.

O número já supera os sete gols anotados pelo volante na temporada passada, quando disputou 37 partidas. Erick também deixou para trás sua marca de 2023, quando balançou as redes oito vezes em 59 jogos pelo Athletico-PR, sua temporada mais artilheira até então.

Relembre a passagem de Erick pelo Bahia 1 de 7

Além de marcar com frequência, Erick tem sido decisivo para o Bahia no Campeonato Brasileiro. Dos nove gols na temporada, quatro foram na competição nacional. Os dois mais recentes aconteceram nas vitórias por 3x2 sobre Internacional e RB Bragantino, quando o volante marcou o terceiro gol do Esquadrão em cada partida. Antes disso, ele também foi responsável por garantir o empate em 2x2 com o São Paulo, na 14ª rodada.

Ao todo, os três gols tiveram impacto direto na pontuação do Bahia. Erick foi responsável por cinco dos 43 pontos conquistados pela equipe no Brasileirão. Sem os gols do volante, o Esquadrão teria 38 pontos e ocuparia a sétima posição, sete pontos atrás do Fluminense, atual quarto colocado. Na realidade, o Bahia tem apenas dois pontos a menos que o time carioca.

O poder de decisão, aliado à participação no meio-campo, fez Erick se consolidar entre os principais jogadores do time de Rogério Ceni. O volante foi titular em nove das últimas 10 partidas que disputou e vinha ganhando cada vez mais espaço na formação tricolor.

A sequência, porém, será interrompida contra o Remo. O atleta de 28 anos recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o RB Bragantino e terá que cumprir suspensão automática no jogo marcado para a próxima segunda-feira (14), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Apesar da ausência, Rogério Ceni tem alternativas para montar o meio-campo. Acevedo e Rodrigo Nestor, que vêm sendo titulares, são opções, assim como Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Michel Araújo.