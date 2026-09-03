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Volante do Vitória desabafa após eliminação: 'Há duas semanas, Erick era o Olise e todo mundo era craque'

Para Zé Vitor, Leão dominou o Vasco no 1º tempo e deixou nervosismo dominar na etapa final

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:04

Zé Vitor falou após o jogo
Zé Vitor falou após o jogo Crédito: Reprodução

A eliminação para o Vasco, com derrota por 2 a 0 no Barradão, não apagou a confiança de Zé Vitor em uma reação do Vitória no Campeonato Brasileiro. Após a partida, o volante avaliou que o Rubro-Negro foi superior antes do intervalo, mas perdeu o controle emocional na etapa final.

"Primeiro tempo a gente amassou o Vasco, não conseguimos concluir em gol, mas a gente conseguiu volumar bem o 1º tempo. Acho que no 2º tempo a gente entrou num desespero", analisou em entrevista pós-jogo para a SporTV.

Vitória 0 x 2 Vasco pela Copa do Brasil

Vitória 0x2 Vasco - jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil por Márcio José/ Estadão Conteúdo
Aquecimento da partida por Victor Ferreira | EC Vitória
Jogadores chegam para jogo decisivo da Copa do Brasil por Victor Ferreira | EC Vitória
Jogadores chegam para jogo decisivo da Copa do Brasil por Victor Ferreira | EC Vitória
Vitória acabou eliminado por Victor Ferreira | EC Vitória
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Vitória 0x2 Vasco - jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil por Márcio José/ Estadão Conteúdo

O jogador reconheceu que a sequência de resultados negativos deve ofuscar, momentaneamente, o que o time havia apresentado nas semanas anteriores. Para Zé Vitor, porém, a fase recente não resume o trabalho nem a qualidade do elenco.

"Agora ninguém vai enxergar as coisas boas que a gente fez, as alegrias que a gente deu. Uma semana atrás... A gente vem de uma semana ruim. A gente jogou domingo, quarta, domingo e quarta de novo. Uma ou duas semanas ruins. Isso não diz quem somos nós."

Zé Vitor lembrou o momento de entusiasmo da torcida com alguns atletas e disse que o grupo precisa recuperar a confiança para voltar a pontuar na Série A.

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"Duas semanas atrás a gente estava dando alegria pro torcedor, o Erick era o Olise, todo mundo era craque. Os craques não saíram daqui. Agora é recuperar, voltar nossa confiança e seguirmos. A gente vem fazendo um bom Brasileiro, temos um jogo em casa para nos recuperar o mais rápido possível", avaliou.

Eliminado da Copa do Brasil, o Vitória terá o Grêmio pela frente na próxima segunda-feira, às 20h, no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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