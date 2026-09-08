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Volante do Vitória deseja rebaixamento ao Grêmio após partida: 'Que entre na zona e não saia mais'

Volante, que teve negociação frustrada com o clube gaúcho, desabafou depois da vitória no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:33

Caíque falou após partida
Caíque falou após partida Crédito: Reprodução

O triunfo do Vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, no Barradão, foi além de três pontos importantes na luta contra o rebaixamento para Caíque Gonçalves. Após a partida, o volante direcionou críticas ao clube gaúcho e desejou que o rival caísse para a Série B.

“Não sei se estão na zona de rebaixamento. Mas, se não estiver, que uma hora entre e não saia mais”, afirmou o jogador na zona mista, questionado pelo canal Canto Rubro-Negro.

O desabafo remete a junho de 2025, quando Grêmio e Juventude chegaram a um acordo pela transferência de Caíque. O negócio não foi concluído porque o jogador foi reprovado nos exames médicos, uma situação que seu estafe contestou à época.

Veja como foi Vitória x Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
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Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV

No ano anterior, o volante havia rompido o ligamento cruzado do joelho e retornado aos gramados em maio de 2025. Segundo ele, a decisão do Grêmio colocou em dúvida sua condição clínica e o trabalho do médico responsável pela cirurgia.

“Foi a melhor coisa que aconteceu eu não ter ido. Uma sacanagem o que eles fizeram comigo. Colocou em xeque a minha saúde, depois da lesão que eu tive no Juventude. Colocou em xeque um profissional excelente que me operou lá no Juventude, o doutor Cristiano”, disse.

Em dezembro de 2025, Caíque assinou com o Vitória. Na atual temporada, soma 34 jogos pelo Rubro-Negro e é um dos atletas utilizados com frequência pelo técnico Jair Ventura. “Graças a Deus eu parei no Vitória, um time correto, que paga em dia e não tem problema com atraso de salário, diferente do que acontece do lado de lá. Estou feliz aqui”, completou.

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