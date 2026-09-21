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Volante do Vitória recebe alta após sofrer concussão durante derrota para o Cruzeiro

Caíque Gonçalves foi levado ao Hospital Aliança após sentir fortes dores de cabeça e ter a visão turva, mas tomografia não apontou alterações

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:14

Caíque sofreu uma concussão no jogo contra o Cruzeiro e precisou ser levado ao hospital
Caíque sofreu uma concussão no jogo contra o Cruzeiro e precisou ser levado ao hospital Crédito: Reprodução/Redes sociais

O meio-campista Caíque Gonçalves, do Vitória, foi hospitalizado e recebeu alta médica na noite deste domingo (20), após ser levado ao Hospital Aliança, em Salvador, por causa de uma concussão sofrida durante a derrota por 3x1 para o Cruzeiro, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

Caíque foi encaminhado ao hospital após a partida e recebeu atendimento do médico do Vitória, Marcelo Côrtes. O profissional providenciou uma tomografia e realizou outros procedimentos para avaliar o estado do jogador. Segundo o clube, o exame apresentou resultado normal e o atleta foi liberado ainda no domingo à noite. 

A concussão aconteceu aos sete minutos do primeiro tempo, quando Caíque foi atingido na cabeça por uma bola após um chute de Wesley, do Cruzeiro. O jogador permaneceu em campo até o intervalo, mas relatou visão muito turva e embaçada, além de fortes dores de cabeça. No vestiário, passou mal e foi substituído por Zé Vitor no início da segunda etapa. 

Veja como foi Vitória 1x3 Cruzeiro

Vitória 1x3 Cruzeiro - 28ª rodada do Campeonato Brasileiro por VIctor Ferreira/ECV
Vitória 1x3 Cruzeiro - 28ª rodada do Campeonato Brasileiro por VIctor Ferreira/ECV
Vitória 1x3 Cruzeiro - 28ª rodada do Campeonato Brasileiro por VIctor Ferreira/ECV
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Vitória 1x3 Cruzeiro - 28ª rodada do Campeonato Brasileiro por VIctor Ferreira/ECV
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Vitória 1x3 Cruzeiro - 28ª rodada do Campeonato Brasileiro por VIctor Ferreira/ECV

Após ser levado ao hospital, Caíque publicou uma mensagem nas redes sociais para tranquilizar amigos e torcedores que demonstraram preocupação com sua situação. 

"Estou recebendo muitas mensagens de pessoas preocupadas com a minha situação e, por isso, venho atualizar vocês que foi apenas um susto. Hoje [domingo] na partida, tive uma concussão no começo do jogo e fiquei com a visão muito turva, embaçada e muita dor de cabeça. No intervalo, passei mal no vestiário e após o jogo, fui levado ao hospital. No final, foi apenas um susto e quero agradecer a todos pelas mensagens e a equipe do clube que me deu todo suporte", escreveu Caíque. 

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Com a pausa do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa, Caíque e o restante do elenco do Vitória terão pouco mais de duas semanas de preparação antes de voltarem a campo. O próximo compromisso do Leão está marcado para 7 de outubro, contra a Chapecoense, no Barradão, pela 29ª rodada da competição. 

Após a derrota para o Cruzeiro, o Vitória ocupa a 13ª colocação do Brasileirão e tem quatro pontos de vantagem para o Grêmio, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. 

Tags:

Vitória

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