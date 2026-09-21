Volante do Vitória recebe alta após sofrer concussão durante derrota para o Cruzeiro

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Pedro Carreiro
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:14
O meio-campista Caíque Gonçalves, do Vitória, foi hospitalizado e recebeu alta médica na noite deste domingo (20), após ser levado ao Hospital Aliança, em Salvador, por causa de uma concussão sofrida durante a derrota por 3x1 para o Cruzeiro, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Caíque foi encaminhado ao hospital após a partida e recebeu atendimento do médico do Vitória, Marcelo Côrtes. O profissional providenciou uma tomografia e realizou outros procedimentos para avaliar o estado do jogador. Segundo o clube, o exame apresentou resultado normal e o atleta foi liberado ainda no domingo à noite.
A concussão aconteceu aos sete minutos do primeiro tempo, quando Caíque foi atingido na cabeça por uma bola após um chute de Wesley, do Cruzeiro. O jogador permaneceu em campo até o intervalo, mas relatou visão muito turva e embaçada, além de fortes dores de cabeça. No vestiário, passou mal e foi substituído por Zé Vitor no início da segunda etapa.
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Após ser levado ao hospital, Caíque publicou uma mensagem nas redes sociais para tranquilizar amigos e torcedores que demonstraram preocupação com sua situação.
"Estou recebendo muitas mensagens de pessoas preocupadas com a minha situação e, por isso, venho atualizar vocês que foi apenas um susto. Hoje [domingo] na partida, tive uma concussão no começo do jogo e fiquei com a visão muito turva, embaçada e muita dor de cabeça. No intervalo, passei mal no vestiário e após o jogo, fui levado ao hospital. No final, foi apenas um susto e quero agradecer a todos pelas mensagens e a equipe do clube que me deu todo suporte", escreveu Caíque.
Com a pausa do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa, Caíque e o restante do elenco do Vitória terão pouco mais de duas semanas de preparação antes de voltarem a campo. O próximo compromisso do Leão está marcado para 7 de outubro, contra a Chapecoense, no Barradão, pela 29ª rodada da competição.
Após a derrota para o Cruzeiro, o Vitória ocupa a 13ª colocação do Brasileirão e tem quatro pontos de vantagem para o Grêmio, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.