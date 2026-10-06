REFORÇO

'Vou trabalhar para ganhar esse lugar': Laquintana se coloca à disposição para estrear pelo Vitória contra Chapecoense

Laquintana chega ao Vitória por empréstimo com dez jogos para mostrar serviço

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 20:51

Ignacio Laquinta apresentado como novo reforço do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Ignacio Laquintana foi apresentado oficialmente pelo Vitória e não perdeu tempo em mostrar disposição. Último dos 21 reforços do Rubro-Negro em 2026, o atacante uruguaio de 27 anos garantiu estar pronto para estrear já nesta quarta-feira (7), contra a Chapecoense, às 20h, no Barradão.

"Já falei com o Jair, já me deu confiança. Falei que estou pronto para jogar, estava treinando no Bragantino. Posso jogar nas duas, direita ou esquerda", afirmou.

Emprestado pelo Bragantino até o fim da temporada, Laquintana terá dez rodadas do Brasileirão para mostrar serviço. Sem atuar desde abril, quando ainda defendia o Huesca, da segunda divisão espanhola, o atacante aproveitou a pausa da Data Fifa para recuperar a forma física e se integrar ao elenco. Ao lado do diretor de futebol Sérgio Papellin, ele reconheceu que chega com a equipe já formada, mas deixou claro que vai brigar por espaço.

"Time já está encaixado, Jair já tem seu time. Vou trabalhar para ganhar esse lugar entre os 11", garantiu.

Contratações mais caras da história do Vitória 1 de 14

Na disputa pelos lados do ataque com nomes como Erick, Diego Tarzia, Marinho, Lucas Silva e Fabri, Laquintana apontou o que pode oferecer para ganhar minutos e ajudar o time. "Diferencial é a força, marcação, de voltar, de ajudar a equipe", destacou.

Papellin reforçou essas características. O dirigente descreveu o uruguaio como um jogador rápido, disciplinado taticamente e forte na transição, e explicou que a contratação também atende a uma necessidade do atleta, que precisava voltar a ter sequência.

"Estava sem jogar lá. Jogador sempre tem que buscar estar em atividade, desenvolver mais seu futebol. O Vitória vai ganhar com certeza um jogador de velocidade, muito bom na parte tática, volta para ajudar a marcar", disse.

O diretor também apontou a presença de outros sul-americanos no elenco como um facilitador na adaptação. Segundo Laquintana, a recepção foi boa tanto por parte dos estrangeiros quanto dos brasileiros.

"Me receberam bem, não só os argentinos, brasileiros também. Marinho falou para eu me sentir em casa, para mim isso é importante", contou.

Trajetória marcada por empréstimos

Chegar a um clube na reta final da temporada não é novidade para o atacante. Em 2024, ele foi emprestado pelo Bragantino ao Santos e disputou 11 partidas entre setembro e novembro, na campanha do título da Série B.

Revelado pelo Defensor Sporting e com passagem pelo Peñarol, Laquintana foi contratado pelo Massa Bruta em 2023, por US$ 1,2 milhão. Seu melhor ano veio em 2025, com 34 jogos, quatro gols e seis assistências. Mesmo assim, voltou a ser emprestado no início de 2026, desta vez ao Huesca, onde teve pouco espaço: foram apenas sete partidas, sem gols ou assistências.