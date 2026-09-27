FAMA

Vozinha faz desabafo após se tornar conhecido durante a Copa do Mundo: 'Perdi a minha paz'

Em entrevista ao jornal The Observer, Vozinha contou que perdeu a liberdade



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 18:53

Vozinha foi um dos grandes personagens da Copa do Mundo 2026 Crédito: Divulgação/FIFA

A atuação histórica na Copa do Mundo transformou a vida do goleiro Vozinha, mas a fama trouxe um efeito que o jogador de Cabo Verde não esperava. Aos 40 anos, atualmente no Colo-Colo, do Chile, ele afirma sentir falta da rotina que tinha antes de se tornar conhecido mundialmente. "Perdi a minha paz".

Em entrevista ao jornal The Observer, Vozinha contou que perdeu parte da liberdade que tinha para circular normalmente. "Agora saio, vou a um restaurante, e sempre tem alguém querendo tirar uma foto comigo, ou pior, me filmando. Isso é o que mais mudou na minha vida e acho que não há nada que eu possa fazer a respeito".

Goleiro Vozinha, ídolo de Cabo Verde 1 de 5

O goleiro, conhecido pelo perfil discreto, também afirmou que o assédio após a Copa afetou sua privacidade. "Não tenho mais privacidade, ou pelo menos muito menos do que antes".

A mudança aconteceu depois da atuação de Vozinha no empate sem gols entre Cabo Verde e Espanha. O goleiro foi um dos principais responsáveis por impedir que o forte ataque espanhol balançasse as redes.

A repercussão da partida provocou um salto no número de seguidores do jogador nas redes sociais. Surpreso com a dimensão da exposição, ele decidiu desativar as notificações do Instagram. "Uma jornalista me perguntou se eu sabia o que estava acontecendo e me mostrou o celular. Aí que eu vi que tinha mais de um milhão de seguidores. Desativei as notificações para não ter a tentação de ficar checando quem estava me seguindo", disse.

Apesar do reconhecimento, Vozinha admitiu que não está confortável com a nova realidade. "Muita gente só enxerga o lado positivo dessa realidade. Para ser sincero, se me oferecessem a vida que tenho hoje, ou a vida que tinha antes, eu escolheria a que tinha antes".