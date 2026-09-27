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Vozinha faz desabafo após se tornar conhecido durante a Copa do Mundo: 'Perdi a minha paz'

Em entrevista ao jornal The Observer, Vozinha contou que perdeu a liberdade

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 18:53

Vozinha foi um dos grandes personagens da Copa do Mundo 2026
Vozinha foi um dos grandes personagens da Copa do Mundo 2026 Crédito: Divulgação/FIFA

A atuação histórica na Copa do Mundo transformou a vida do goleiro Vozinha, mas a fama trouxe um efeito que o jogador de Cabo Verde não esperava. Aos 40 anos, atualmente no Colo-Colo, do Chile, ele afirma sentir falta da rotina que tinha antes de se tornar conhecido mundialmente. "Perdi a minha paz".

Em entrevista ao jornal The Observer, Vozinha contou que perdeu parte da liberdade que tinha para circular normalmente. "Agora saio, vou a um restaurante, e sempre tem alguém querendo tirar uma foto comigo, ou pior, me filmando. Isso é o que mais mudou na minha vida e acho que não há nada que eu possa fazer a respeito".

Goleiro Vozinha, ídolo de Cabo Verde

Vozinha, goleiro de Cabo Verde por Reprodução/FIfa
Vozinha, goleiro de Cabo Verde por Reprodução/FIfa
Vozinha, goleiro de Cabo Verde por Reprodução/FIfa
O goleiro Vozinha, de Cabo Verde, foi o grande nome da partida por Reprodução/Fifa
Vozinha (Cabo Verde) por Divulgação
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Vozinha, goleiro de Cabo Verde por Reprodução/FIfa

O goleiro, conhecido pelo perfil discreto, também afirmou que o assédio após a Copa afetou sua privacidade. "Não tenho mais privacidade, ou pelo menos muito menos do que antes".

A mudança aconteceu depois da atuação de Vozinha no empate sem gols entre Cabo Verde e Espanha. O goleiro foi um dos principais responsáveis por impedir que o forte ataque espanhol balançasse as redes.

A repercussão da partida provocou um salto no número de seguidores do jogador nas redes sociais. Surpreso com a dimensão da exposição, ele decidiu desativar as notificações do Instagram. "Uma jornalista me perguntou se eu sabia o que estava acontecendo e me mostrou o celular. Aí que eu vi que tinha mais de um milhão de seguidores. Desativei as notificações para não ter a tentação de ficar checando quem estava me seguindo", disse.

Apesar do reconhecimento, Vozinha admitiu que não está confortável com a nova realidade. "Muita gente só enxerga o lado positivo dessa realidade. Para ser sincero, se me oferecessem a vida que tenho hoje, ou a vida que tinha antes, eu escolheria a que tinha antes".

Indicado ao prêmio Bola de Ouro de melhor goleiro, o cabo-verdiano afirmou que nunca imaginou alcançar tamanha projeção. Ele também dividiu o reconhecimento com os companheiros de seleção. "É bom sentir-me como uma espécie de embaixador, mas tudo que conquistamos foi com o esforço coletivo. Fizemos história. Só de estar nessa lista já é uma grande honra", comentou.

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