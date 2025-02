RETRATAÇÃO

Wagner Leonardo rebate acusações de chamar o Vitória de time pequeno; veja declaração

O ex-capitão rubro-negro afirmou que sua fala foi tirada de contexto e que foi com o Vitória que retornou à elite do futebol brasileiro

Marina Branco

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 14:36

Wagner Leonardo pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Wagner Leonardo magoou profundamente a torcida do Vitória em sua apresentação no Grêmio na última terça-feira (18), e se retratou nas redes sociais após receber inúmeras críticas nas redes sociais. Em sua apresentação no tricolor gaúcho, o ex-Vitória afirmou que passou por "um clube menor, para rodar e pegar experiência", e agora "retorna para um clube grande", valorizando a oportunidade. >

Sentindo que ele rotulou o Leão da Barra como um clube pequeno, os torcedores encheram o Twitter/X e o Instagram de críticas ao zagueiro, vendido por cerca de R$ 26 milhões na cotação atual ao tricolor. Ainda pertencem ao rubro-negro 20% dos direitos econômicos do atleta revelado pelo Santos.>

Wagner Leonardo fala sobre sair do Santos, pegar rodagem e agora retornar a um clube grande. pic.twitter.com/iRuIXTSmTK — FBI Tricolor (@FBITricolor) February 18, 2025

Após a repercussão negativa, o jogador escreveu uma nota de retratação em suas redes sociais, afirmando que a frase dita foi tirada de contexto. "Mais cedo, uma declaração sobre minha trajetória profissional em minha apresentação como novo atleta do Grêmio foi tirada do contexto", comentou.>

"Em nenhum momento tive a intenção de desprestigiar nenhum clube por onde passei. A pergunta que foi direcionada aos dois entrevistados era relacionada à saída do Santos, onde não me firmei e passei por outros clubes antes de chegar ao Vitória e retomar o meu lugar na elite do futebol brasileiro", escreveu. >

Antes do Vitória, Wagner Leonardo jogou no Náutico, Fortaleza, Cruzeiro e Portimonense. Continuando a nota, o zagueiro disse que mantém seu respeito, carinho e gratidão pelo clube rubro-negro. >

"Reitero aqui todo o meu respeito, carinho e gratidão pelo Vitória e a admiração por um clube tão tradicional que me abriu as portas, me valorizou e de onde saí como a maior venda da história, trazendo retorno financeiro e esportivo, fazendo parte da minha trajetória profissional e pessoal e nada vai apagar o que construí com essa camisa", completou. >

A decepção do torcedor rubro-negro se deve, principalmente, à conexão que Wagner, ex-capitão da equipe, criou com a torcida. O zagueiro já chegou até a assistir um jogo no meio da torcida organizada do Vitória, a TUI, se tornando ídolo do clube.>

Wagner Leonardo no meio da torcida do Vitória pic.twitter.com/QuR17Lbh0l — Vitória Online (@vitoriaonlinee) October 26, 2024