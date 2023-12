Walker posta foto de briga com Felipe Melo: 'Ninguém mexe no meu Jack'

A final do Mundial acabou há dois dias, mas ela segue rendendo memes do lado vencedor. Neste domingo de véspera de natal, o lateral-direito Kyle Walker, do Manchester City, publicou uma foto do desentendimento com Felipe Melo, zagueiro do Fluminense, e brincou com o momento.



"Ninguém mexe com meu Jack", diz a legenda da publicação.