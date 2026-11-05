FUTEBOL

Willian José fica fora de mais um jogo do Bahia após compartilhar vídeo contra o Nordeste

Atacante, que pediu desculpas, não viajou para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 07:33

Willian José Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Pela segunda partida consecutiva, o Bahia não terá Willian José à disposição. O atacante ficou fora da delegação que embarcou para Belo Horizonte nesta quarta-feira (4) e não enfrentará o Cruzeiro após a repercussão de um vídeo com ofensas ao Nordeste que republicou nas redes sociais. A informação é da TV Bahia.

O conteúdo foi compartilhado horas depois da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência. Desde então, o jogador também foi retirado do confronto com o São Paulo, na quarta-feira anterior, para ser preservado do contato com a torcida.

A nova ausência ocorre mesmo após o pedido público de desculpas do atacante. Em nota nas redes sociais, Willian José afirmou que não pretendia ofender a região onde nasceu.

Willian José 1 de 20

“Tenho orgulho de ser nordestino e jamais teria a intenção de diminuir ou desrespeitar a terra e o povo de onde venho”, escreveu.

Ao se manifestar sobre o caso, o diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, classificou a conduta como um “erro grave” e afirmou que a retirada do jogador da partida contra o São Paulo havia sido uma decisão institucional.

“Não é o que o Rogério pensa, não é o que o Bahia pensa, não é o que eu penso”, declarou o dirigente. “É um momento para o atleta refletir sobre o erro grave que cometeu”.

Rogério Ceni também comentou o episódio. O treinador disse acreditar que o conteúdo compartilhado não representa o pensamento do atacante, mas cobrou explicações e reconheceu a gravidade do caso.

“É um tempo para reflexão, e tentar de alguma maneira corrigir porque de fato é um assunto sério”, afirmou.